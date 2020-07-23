ОАО Судоходная компания Татфлот

Общая информация

Сегодня АО «Судоходная компания «Татфлот» является одним из самых крупных предприятий, осуществляющих свою деятельность на водных просторах Республики Татарстан в акватории рек Волги и Камы.

Многоплановая деятельность предприятия охватывает практически все направления, связанные с водным транспортом: перевозка пассажиров, в т.ч. туристические, экскурсионные и прогулочные услуги; перевозка грузовым флотом, буксировка судов; переработка грузов, включающая в себя погрузочно-разгрузочные работы, складские операции, транспортно-экспедиторскую деятельность; разработку месторождений песчано-гравийной смеси (ПГС), производство маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых, бурение разведочных, поисковых структурных и опорных скважин на твердые полезные ископаемые; добыча нерудных строительных материалов (НСМ); производство продукции.

АО «СК «Татфлот» имеет филиалы и обособленные подразделения: Казанский пассажирский порт, Чистопольский пассажирский порт, пристань «Тетюши», Производственное объединение «Нерудные материалы» (ПОНМ).

Казанский речной порт связывает три главные транспортные магистрали:

водную; железнодорожную (имеется узловая сортировочная станция «Казань» Горьковской железной дороги); подъездные автомобильные пути, которые связывают предприятие с трассой федерального значения на города Оренбург, Уфу, Нижний Новгород.

Это позволяет порту перерабатывать грузы смешанного сообщения (автомобильного, водного, железнодорожного) в любом направлении. Гарантированная глубина у причальной стенки позволяет порту принимать и обрабатывать суда класса «река — море» всех типов.

Гендиректор АО «Судоходная компания «Татфлот» — Владимир Николаевич Веденков.

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