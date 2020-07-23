ОАО Судоходная компания Татфлот
Общая информация
Сегодня АО «Судоходная компания «Татфлот» является одним из самых крупных предприятий, осуществляющих свою деятельность на водных просторах Республики Татарстан в акватории рек Волги и Камы.
Многоплановая деятельность предприятия охватывает практически все направления, связанные с водным транспортом: перевозка пассажиров, в т.ч. туристические, экскурсионные и прогулочные услуги; перевозка грузовым флотом, буксировка судов; переработка грузов, включающая в себя погрузочно-разгрузочные работы, складские операции, транспортно-экспедиторскую деятельность; разработку месторождений песчано-гравийной смеси (ПГС), производство маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых, бурение разведочных, поисковых структурных и опорных скважин на твердые полезные ископаемые; добыча нерудных строительных материалов (НСМ); производство продукции.
АО «СК «Татфлот» имеет филиалы и обособленные подразделения: Казанский пассажирский порт, Чистопольский пассажирский порт, пристань «Тетюши», Производственное объединение «Нерудные материалы» (ПОНМ).
Казанский речной порт связывает три главные транспортные магистрали:
- водную;
- железнодорожную (имеется узловая сортировочная станция «Казань» Горьковской железной дороги);
- подъездные автомобильные пути, которые связывают предприятие с трассой федерального значения на города Оренбург, Уфу, Нижний Новгород.
Это позволяет порту перерабатывать грузы смешанного сообщения (автомобильного, водного, железнодорожного) в любом направлении. Гарантированная глубина у причальной стенки позволяет порту принимать и обрабатывать суда класса «река — море» всех типов.
Гендиректор АО «Судоходная компания «Татфлот» — Владимир Николаевич Веденков.
Контакты
- Телефон: 8 (843) 233-08-08, 8 (843) 233-08-18
- Сайт: http://sktatflot.ru/
Дата последнего обновления: 23.07.2020