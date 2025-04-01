Россияне побили рекорд потребления крепкого алкоголя впервые за 8 лет

Фото: Динар Фатыхов

Жители России в 2024 году продемонстрировали рекордный за последние 8 лет уровень потребления крепкого алкоголя. Продажи крепких напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%, достигнув 3,2 литра на душу населения, сообщает аналитическая компания Finexpertiza.

Несмотря на это, реализация водки осталась на прежнем уровне — 5,3 литра на человека. Общий объем продаж крепкого спиртного увеличился на 3,7%, что эксперты связывают с ростом популярности коктейльной культуры и эффектом импортозамещения.

Традиционно высокое потребление водки отмечается в северных и дальневосточных регионах, лидерами среди которых стали Сахалин (11,8 литра на душу), Чукотка (11,7 литра), Карелия (11,2 литра), Коми (10,6 литра) и Магаданская область (10,3 литра).

Реальное время / realnoevremya.ru

В сегменте неводочного крепкого алкоголя (коньяк, виски, ром, джин, ликеры и другие) лидируют Карелия (6,5 литра), Мурманская (6,1 литра), Ленинградская (5,2 литра), Московская (5,1 литра) и Архангельская (5 литров) области.

Наибольший рост показали продажи пива и сидра — на 8%, достигнув 57,7 литра на человека. Высокий уровень потребления этих напитков зафиксирован в Хакасии (91,6 литра на душу), Сахалинской области (90,8 литра), Ненецком автономном округе (90,3 литра), Мурманской области (88,9 литра) и Коми (86,5 литра).

Винодельческая продукция продемонстрировала умеренный прирост — на 1,3%, до 6 литров на душу населения. Потребление вина пока не достигло допандемийного уровня, но демонстрирует положительную динамику. Любителями вина оказались жители Санкт-Петербурга (10,6 литра), Московской области (10,3 литра), Карелии и Ленинградской области (по 9,9 литра), а также Мурманской области (9,4 литра).

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2024 году жители Татарстана продемонстрировали уменьшение потребления водки на фоне роста других алкогольных категорий. По данным статистики, реализация водки на душу населения снизилась на 2,3%, составив 6,6 литра в год.

Рената Валеева