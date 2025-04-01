Среди жителей Татарстана растет спрос на покупку земли в Крыму

Фото: Галия Шакирова

Жители Татарстана в 2025 году подали 67 заявлений на совершение учетно-регистрационных действий с недвижимостью в Крыму. В 2024 году их было зарегистрировано 206, что на 45,1% больше, чем в 2023 году, когда было подано 142 заявления. Об этом РБК «Татарстан» сообщили в Комитете по госрегистрации Крыма.

Наибольшим спросом у татарстанских покупателей пользуются земельные участки. В 2023 году, по данным госкомитета, их покупки касались 84 заявлений, в 2024 году — 155, а с начала 2025 года — 47.



В этом году жители Татарстана отдают предпочтение западному побережью Крыма: 13 участков приобретены в Черноморском районе и еще десять — в Сакском. Востребован и северо-западный регион: восемь заявок касались покупки участков в Раздольненском районе.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Несмотря на преобладающую любовь к западному побережью, некоторые жители Татарстана проявляют интерес и к восточной части Крыма. Пять участков были куплены в Ленинском районе и еще четыре — в Керчи.

В 2024 году покупатели из Татарстана чаще всего выбирали участки в Сакском, Черноморском, Раздольненском, Ленинском районах, а также в городе Феодосия. В Бахчисарайском и Кировском районах, а также в городах Саки, Джанкое и Керчи земельные участки приобретались менее активно. В 2023 году список наиболее востребованных районов остался практически неизменным.



Помимо земельных участков, жители Татарстана приобретают в Крыму и другую недвижимость. В январе — феврале 2025 года поступило 12 заявок на регистрацию сделок по покупке квартир, из которых восемь располагались в Феодосии. Также в Феодосии были приобретены три машино-места. С начала года жителем РТ приобретен один дом в Симферопольском районе Крыма.



Рената Валеева