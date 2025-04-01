Более 220 тысяч жителей Татарстана воспользовались правом самозапрета на кредиты

Фото: Максим Платонов

За первый месяц работы возможностью самозапрета воспользовались 220,2 тысячи жителей Татарстана, что позволило республике войти в топ-10 регионов по этому показателю. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего по России самозапрет на кредиты установили 7,94 млн человек. При этом подавляющее большинство граждан выбрали формат полного запрета на кредиты — 7,2 млн заявок (91,5%).

Остальные пользователи сервиса выбрали более гибкие варианты:

запрет на выдачи кредитов онлайн в банках и в микрофинансовых организациях (МФО) — 315 тыс. граждан (4%);

полный запрет выдач в МФО — 125 тыс. граждан (1,6%);

полный запрет выдач кредитов в МФО и онлайн в банках — 114 тыс. граждан (1,5%);

полный запрет выдач только в банках — 54 тыс. граждан (0,7%);

полный запрет выдач только в МФО — 37 тыс. граждан (0,5%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

129,5 тыс. граждан (1,63%) уже подали заявление на снятие самозапрета.

Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва (962 тыс.), далее следуют Московская область (621,9 тыс.) и Санкт-Петербург (475,4 тыс.). В топ-10 также вошли Башкирия, Свердловская область, Краснодарский край, Челябинская, Новосибирская и Нижегородская области.

По данным Росстата, на 1 января 2025 года общий объем задолженности физлиц по рублевым кредитам в ПФО составил 6,3 млрд рублей.

Рената Валеева