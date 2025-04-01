Новости общества

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани побит температурный рекорд 31 марта

11:40, 01.04.2025
В Казани побит температурный рекорд 31 марта
Фото: Динар Фатыхов

В Казани установлен новый температурный рекорд для 31 марта. По данным авиационной метеостанции «Казань-Сокол», максимальная температура воздуха достигла +16°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

  • Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был зафиксирован метеостанцией Казань в 2020 году и составлял +15,8°С.

Жителям Татарстана стоит готовиться к жаркому лету. Согласно прогнозу, составленному ФГБУ «Гидрометцентр России», каждый месяц летнего сезона 2025 года средняя температура воздуха будет превышать обычные показатели на 1 градус.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также