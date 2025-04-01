В Казани побит температурный рекорд 31 марта
В Казани установлен новый температурный рекорд для 31 марта. По данным авиационной метеостанции «Казань-Сокол», максимальная температура воздуха достигла +16°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
- Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был зафиксирован метеостанцией Казань в 2020 году и составлял +15,8°С.
Жителям Татарстана стоит готовиться к жаркому лету. Согласно прогнозу, составленному ФГБУ «Гидрометцентр России», каждый месяц летнего сезона 2025 года средняя температура воздуха будет превышать обычные показатели на 1 градус.
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