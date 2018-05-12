Галявов Рустем Асфанович
Общая информация
Директор ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова»
Образование:
Окончил Казанский государственныйфинансовый экономический институт по специальности «экономика» (2006 г.).
Трудовая деятельность:
2004 — 2006 гг. — генеральный директор ООО «Эдванс».
2006 — 2007 гг. — ведущий специалист отдела экономики исполнительного комитете муниципального образования г. Казани.
2007 — 2008 гг. — начальник управления организации работ министерства экономики Республики Татарстан.
С 2008 по 2014 гг. — директор ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта».
С 2014 г. — директор ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, г. Казань, ул. Карбышева, 64
- Телефон: +7(843) 229-48-62
- Email: katt-kaz@yandex.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018