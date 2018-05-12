Список персон

Галявов Рустем Асфанович

Образование и наука
Галявов Рустем Асфанович

Общая информация

Директор ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова»

Образование:

Окончил Казанский государственныйфинансовый экономический институт по специальности «экономика» (2006 г.).

Трудовая деятельность:

2004 — 2006 гг. — генеральный директор ООО «Эдванс».
2006 — 2007 гг. — ведущий специалист отдела экономики исполнительного комитете муниципального образования г. Казани.
2007 — 2008 гг. — начальник управления организации работ министерства экономики Республики Татарстан.
С 2008 по 2014 гг. — директор ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта».

С 2014 г. — директор ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420101, г. Казань, ул. Карбышева, 64
  • Телефон: +7(843) 229-48-62
  • Email: katt-kaz@yandex.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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