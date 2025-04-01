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Финляндия должна морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией — заявление президента Стубба

12:09, 01.04.2025
Финляндия должна морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией — заявление президента Стубба
Фото: скриншот из видео «Развевающийся флаг Финляндии / Waving Flag of Finland» с канала «Вкусные Завтраки»

Президент Финляндии Петтери Стубб заявил о необходимости моральной подготовки к восстановлению политических отношений с Россией.

— Ничто не отменяет того факта, что Россия есть и всегда будет соседом Финляндии. 1 350 км соседских отношений, — подчеркнул глава государства.

Напомним, что финский центр психического здоровья Mieli закрыл горячие линии психологической помощи на русском и украинском языках из-за нехватки финансирования.

Матвей Гавриков

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