Финляндия должна морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией — заявление президента Стубба
Президент Финляндии Петтери Стубб заявил о необходимости моральной подготовки к восстановлению политических отношений с Россией.
— Ничто не отменяет того факта, что Россия есть и всегда будет соседом Финляндии. 1 350 км соседских отношений, — подчеркнул глава государства.
Напомним, что финский центр психического здоровья Mieli закрыл горячие линии психологической помощи на русском и украинском языках из-за нехватки финансирования.
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