Депутат предложил привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров

Фото: Михаил Захаров

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) выступил с инициативой пересмотреть методику индексации пенсий. По его мнению, текущий подход, основанный на уровне инфляции, не отражает реальных потребностей пожилых людей и делает индексацию практически незаметной для большинства пенсионеров.

Гаврилов подчеркнул, что индексация должна быть не только регулярной, но и адекватной, отражая реальный рост стоимости жизни для пенсионеров. Он предложил привязать индексацию к специально разработанной потребительской корзине пенсионеров, пишет ТАСС.

— В последние годы индексация превратилась в формальность, — заявил депутат. Он привел пример: если цены на продукты питания и медикаменты выросли на 22%, а пенсии — лишь на 9%, то это фактически означает снижение реального уровня жизни пенсионеров.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Гаврилов критично оценил существующую методику формирования потребительской корзины, отметив ее непрозрачность и несоответствие реальным расходам пожилых людей. По его словам, корзина Росстата содержит устаревшие позиции и не учитывает такие важные статьи расходов, как мобильная связь и современные лекарственные препараты.

Депутат призвал к пересмотру методики формирования корзины, сделав ее состав максимально приближенным к реальным потребностям пенсионеров, с учетом большей доли расходов на медикаменты, жилищно-коммунальные услуги и базовые продукты. Только в этом случае, уверен Гаврилов, индексация пенсий сможет действительно улучшить благосостояние пожилых граждан.

Рената Валеева