В Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась ниже эпидпорога

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В Татарстане эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ остается стабильной. По итогам прошлой недели заболеваемость была на 18,4% ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Несмотря на снижение заболеваемости, специалисты отмечают, что в структуре циркулирующих вирусов по-прежнему преобладает грипп (61,1%). Среди негриппозных вирусов лидируют РС-вирусы и риновирусы.



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В настоящее время в республике нет закрытых школ или отдельных классов из-за заболеваемости. С начала эпидемического сезона были выявлены и не допущены к занятиям 37 813 учеников и 1 941 педагог с признаками ОРВИ. Также был временно приостановлен учебный процесс в 196 классах 90 школ. Только одна школа была закрыта полностью.

В России не обнаружено новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Они опровергли информацию о появлении неизвестного вируса, вызывающего кашель с кровью и высокую температуру.

Рената Валеева