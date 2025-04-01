В США за последние три недели признали умершими десять миллионов американцев

Служба соцобеспечения США провела масштабную чистку данных по пожилым гражданам

Фото: Максим Платонов

Служба социального обеспечения США за последние три недели провела масштабную очистку данных, в ходе которой признала умершими около десяти миллионов человек возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми в базах ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент государственной эффективности (DOGE).

Ранее DOGE сообщил, что Служба согласилась признать умершими 3,2 миллиона человек старше 120 лет. «За последние три недели примерно семь миллионов владельцев номеров социального страхования, обозначенных как старше 120 лет, были указаны умершими», — говорится в сообщении ведомства на платформе X**.

В ведомстве отметили, что в базах данных остаются еще около пяти миллионов записей об умерших, которые продолжают числиться живыми.

Ранее глава DOGE Илон Маск отреагировал на ситуацию шуткой о «вампирах» в США. Его комментарий был вызван данными о получателях социальных пособий, среди которых значились несколько миллионов человек в возрасте 120—249 лет и один «долгожитель» в возрастной группе 360—369 лет.

Департамент государственной эффективности был создан по решению экс-президента Дональда Трампа с целью «сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что DOGE выявил «шокирующие» несанкционированные расходы правительства, не одобренные конгрессом.

Напомним, что недавно компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем, состоящим из космических туристов.



Матвей Гавриков