Житель Чистополя стал жертвой мошенников, поверив в инвестиции по телефону

Фото: Динар Фатыхов

В дежурную часть ОМВД России по Чистопольскому району обратился 65-летний местный житель, ставший жертвой мошенничества. Мужчина потерял деньги, поверив в возможность получения прибыли путем инвестирования, предложенную незнакомкой по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе.

Как рассказал потерпевший следователю, в мессенджере ему поступил звонок от женщины, которая убедительно рассказала о выгодных инвестиционных возможностях. Доверившись ее словам, мужчина согласился и перевел на указанный ею банковский счет физического лица в общей сложности 9542 рубля. Обещанной прибыли он так и не дождался.

Следственным отделом ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, мошенники под видом сотрудников ЦБ начали угрожать штрафами за «международные счета». Человек получает электронное письмо с логотипом Банка России и своими данными. В письме говорится о том, что у него есть счет с крупной суммой и что необходимо закрыть его немедленно, иначе грозит штраф.

Рената Валеева