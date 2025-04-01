Грузинский парламент окончательно утвердил закон об иноагентах

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иноагентах, являющийся дословным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act).

Ранее власти Грузии уже приняли закон «О прозрачности иностранного влияния», который также получил неофициальное название «закон об иноагентах». Этот документ вызвал резкую критику со стороны Европейского союза. ЕС потребовал от Тбилиси отменить закон, пригрозив приостановкой процесса присоединения Грузии к Евросоюзу.

Реальное время / realnoevremya.ru

В связи с возникшей ситуацией правящая партия Грузии инициировала разработку нового закона об иноагентах, полностью основанного на американском законодательстве FARA. По мнению властей, такой шаг должен предотвратить возможные спекуляции относительно закона «О прозрачности иностранного влияния».

Напомним, что власти Грузии планируют признать неконституционной партию экс-президента Михаила Саакашвили — Единое национальное движение (ЕНД).



Матвей Гавриков