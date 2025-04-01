Состояние богатейших бизнесменов России выросло на $11,6 млрд с начала 2025 года

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Совокупное состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2025 года на $11,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, пишет ТАСС.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, наибольший рост состояния с начала года зафиксирован у Алишера Усманова, акционера крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест». Его состояние увеличилось на $3,9 млрд и достигло $17,1 млрд. Состояние российского сенатора Сулеймана Керимова выросло на $2,3 млрд, до $9,3 млрд.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на $2,38 млрд, до $23,4 млрд.

Bloomberg Billionaires Index, публикуемый агентством с марта 2012 года, включает информацию о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Совокупное состояние 13 российских миллиардеров, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), выросло с начала 2024 года на $7,9 млрд и достигло $167,96 млрд.



Рената Валеева