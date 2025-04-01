Татарстан попал в тройку лидеров по штрафам с камер фотовидеофиксации

Фото: Максим Платонов

Сумма штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотовидеофиксации по всей России в 2024 году, превысила 149 млрд рублей, что на 8,3 млн рублей больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные статистики ГАИ, пишет ТАСС.

Согласно этим данным, в 2024 году на основании материалов с камер было вынесено 236,6 млн постановлений на общую сумму более 149,2 млрд рублей. Оплачено из них на конец года почти 84,8 млрд рублей.

В 2023 году было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму около 140,9 млрд рублей, а в 2022 году — 183,5 млн постановлений на сумму 112,9 млрд рублей.

Всего в 2024 году сотрудниками ГАИ было возбуждено более 255 млн административных дел о нарушениях ПДД, общая сумма выписанных штрафов составила 176,3 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по количеству вынесенных постановлений на основе данных с камер фотовидеофиксации. Вместе с Москвой и Московской областью республика занимает лидирующие позиции по объему зафиксированных нарушений.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в России действуют единые требования к установке дорожных камер фото— и видеофиксации, которые впервые были закреплены на федеральном уровне в едином законе, ужесточив требования к их расположению и работе.

Рената Валеева