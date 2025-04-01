SpaceX впервые отправила в космос корабль с туристами

Фото: Дарья Пинегина

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем, состоящим из космических туристов. Миссия получила название Fram2 и впервые в истории пройдет над полюсами Земли на высоте 425–450 км. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Главным спонсором полета выступил Чун Ван, китайский бизнесмен и исследователь с Мальты. Сумма, которую Ван потратил на космическое путешествие, не разглашается.

В состав экипажа также вошли режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и первая женщина-космонавт из Германии Рабеа Рогге. Для всех троих это первый полет в космос.

Миссия Fram2 продлится от трех до пяти дней. В течение этого времени члены экипажа проведут ряд научных исследований, включая изучение атмосферного явления «СТИВ», похожего на полярное сияние, сделают рентгеновские снимки в космосе и оценят влияние полета на здоровье человека.

Ранее Маск сообщил, что космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года.

Рената Валеева