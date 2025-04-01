В России учредят премию имени Николая Рубакина за развитие интеллектуального чтения

Фото: Динар Фатыхов

В России планируют учредить новую литературную премию, названную в честь известного книговеда и библиографа Николая Рубакина. Премия будет присуждаться ежегодно за вклад в развитие интеллектуального чтения в стране, сообщает ТАСС.

Основная цель новой награды — популяризация российской нон-фикшен литературы и поддержка авторов, издателей и просветительских проектов, работающих в этом направлении.

Премия имени Николая Рубакина будет вручаться лучшим авторам нон-фикшен литературы, а также лучшим малым издательствам, специализирующимся на этом жанре. К участию в конкурсе будут приниматься работы, изданные не ранее 2023 года. Важно отметить, что на премию не смогут номинироваться научные монографии, учебные пособия для школ и вузов, журналы, биографии, мемуары и переводная литература.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Победители в различных номинациях получат денежные призы в размере от 100 до 400 тыс. рублей. Жюри премии будет состоять из известных писателей, ученых, издателей и экспертов в области литературы и науки.

Рената Валеева