В России учредят премию имени Николая Рубакина за развитие интеллектуального чтения
В России планируют учредить новую литературную премию, названную в честь известного книговеда и библиографа Николая Рубакина. Премия будет присуждаться ежегодно за вклад в развитие интеллектуального чтения в стране, сообщает ТАСС.
Основная цель новой награды — популяризация российской нон-фикшен литературы и поддержка авторов, издателей и просветительских проектов, работающих в этом направлении.
Премия имени Николая Рубакина будет вручаться лучшим авторам нон-фикшен литературы, а также лучшим малым издательствам, специализирующимся на этом жанре. К участию в конкурсе будут приниматься работы, изданные не ранее 2023 года. Важно отметить, что на премию не смогут номинироваться научные монографии, учебные пособия для школ и вузов, журналы, биографии, мемуары и переводная литература.
Победители в различных номинациях получат денежные призы в размере от 100 до 400 тыс. рублей. Жюри премии будет состоять из известных писателей, ученых, издателей и экспертов в области литературы и науки.
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