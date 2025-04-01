АО «Казэнерго» передало в зону СВО охотничьи ружья и боеприпасы

За поддержку и помощь родное предприятие поблагодарил сотрудник «Казэнерго», который служит в зоне СВО — старший лейтенант Александр «Гром» Костяев

В отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по городу Казани в конце марта состоялась передача 7 охотничьих ружей и боеприпасов к ним для бойцов из Татарстана в зону СВО. Эту передачу при содействии председателя благотворительного фонда «За мирное небо» Тимура Эткеева организовала инициативная группа АО «Казэнерго». За поддержку и помощь родное предприятие поблагодарил сотрудник «Казэнерго», который служит в зоне СВО, — старший лейтенант Александр «Гром» Костяев. Сейчас он находится в отпуске на родине.

Напомним, ранее инициативная группа «Казэнерго» 5 раз выезжала в зону СВО, передали лично 2 автомобиля УАЗ, 8 дизельных генераторов, автономные дизельные отопители, автоматические огнетушители, маскировочные сети, комплекс антидроновой защиты.



— Мы являемся активными участниками каждого гуманитарного конвоя «Добрая Казань». Всесторонне поддерживаем наших бойцов в СВО. На передовой они обеспечены всем необходимым, но дроны наносят большой урон нашим бойцам, нашей технике. Для того чтобы сбить угрозу с неба, необходимы охотничьи ружья. Именно поэтому, мы вновь организовали передачу еще 4 единиц охотничьего ружья и боеприпасов, — прокомментировал генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.

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