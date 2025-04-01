«Зенит» и «Краснодар» возглавили посещаемость 22-го тура РПЛ, «Ахмат» установил антирекорд сезона

Фото: Динар Фатыхов

Завершившийся 22-й тур Российской премьер-лиги показал среднюю посещаемость 12 108 зрителей за матч, что на 6% выше среднего показателя сезона (11 407).

Лидерами по посещаемости стали матчи в Санкт-Петербурге («Зенит») и Краснодаре («Краснодар»), подтвердившие свои позиции как в турнирной таблице, так и в таблице домашней посещаемости. Матч «Зенита» собрал максимальную аудиторию тура — 33 806 зрителей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако три матча показали рекордно низкую посещаемость на уровне Второй лиги. Особое внимание привлек антирекорд сезона для «Ахмата» — всего 1706 зрителей на матче со «Спартаком». Причиной стала совпадение игры с мусульманским праздником Ураза-байрам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Статистика заполняемости стадионов:

Наибольшая в туре: «Краснодар» — 78%.

Средняя в туре: 34%.

Средняя в сезоне: 36%.

Минимальная посещаемость тура была зафиксирована в Химках (1555 зрителей), где команда традиционно играет при низкой зрительской поддержке.

Напомним, что сборная Ирана по футболу проведет товарищескую игру с национальной командой России.



Матвей Гавриков