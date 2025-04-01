Историческое здание гостиницы, где жил Тукай, выставлено на продажу в Казани за 495 млн рублей

Фото: скриншот с сайта Авито

Знаменитое здание на улице Московской, 70 в Казани, где ранее располагалась гостиница «Амур» и останавливался татарский поэт Габдулла Тукай, выставлено на продажу за 495 млн рублей. Объявление о продаже трехэтажного здания размещено на «Авито».

Здание, построенное в 1864 году по проекту казанского архитектора Петра Аникина, является памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения. Изначально использовалось как доходный дом, принадлежавший Ибрагиму и Исхаку Юнусовым, наследникам купца первой гильдии Губайдуллы Юнусова.

В 1912 году здание было сдано в аренду купцу Мубаракше Рамазанову, который открыл в нем гостиницу «Амур». Именно в этой гостинице с декабря 1912 года по февраль 1913 года жил и работал выдающийся татарский поэт Габдулла Тукай. Кроме того, в разное время здесь проживали татарский актер и режиссер Габдулла Кариев, а также писатель и публицист Фатих Амирхан.

В 2012 году здание было передано инвестгруппе компаний ASG в рамках государственно-частного партнерства с мэрией Казани для совместной деятельности по развитию Казанской агломерации и участию ASG в восстановлении и реконструкции исторического центра города.

Рената Валеева