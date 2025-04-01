Работа спасателей МЧС в Мьянме осложнена угрозой повторных обрушений

Фото: Олег Тихонов

Работа спасателей МЧС в Мьянме, где продолжаются поисково-спасательные работы после сильного землетрясения, осложняется неустойчивостью конструкций и высоким риском повторных обрушений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Спасатели работают в сложных и опасных условиях: поврежденные и неустойчивые конструкции создают угрозу обрушений. Поиск выживших в завалах проводится малыми группами. Российские специалисты работают во взаимодействии с местными спасательными службами и представителями органов власти Мьянмы, — отметили в ведомстве.

По данным китайского агентства Синьхуа, ссылающегося на местные власти, число погибших в результате землетрясения достигло 1,7 тысячи человек. Еще 3,4 тысячи получили ранения, а около 300 числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме в минувшую пятницу. Толчки ощущались в пяти соседних странах, включая Таиланд.

Посольство Российской Федерации в Мьянме сообщило, что информации о пострадавших российских гражданах в результате землетрясения не поступало.

Рената Валеева