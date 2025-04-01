Депутат: выплаты беременным школьницам могут спровоцировать ранние беременности

Фото: Динар Фатыхов

Инициатива властей Кузбасса о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей беременным школьницам может привести к нежелательным последствиям, заявил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров в интервью RT.

Комментируя новость о поддержке беременных школьниц в Кемеровской области, Ветров отметил, что поддержка материнства — это важная и позитивная практика, оказывающая влияние на демографию.

— Однако надо быть осторожным с такими инициативами: они могут послужить катализатором ранних беременностей и, самое опасное, раннего начала половой жизни. Не надо забывать, что дело детей и подростков — это учиться и получать профессию. А создание семей и рождение детей должно оставаться делом взрослых, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что правительство Кемеровской области приняло решение о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей для беременных учащихся с 1 января.

Рената Валеева