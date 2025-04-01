Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Разлив в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Разлив, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики, — говорится в официальной сводке ведомства.
30 марта российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.