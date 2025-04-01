Лето в Татарстане ожидается теплее обычного

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Жителям Татарстана стоит готовиться к жаркому лету. Согласно прогнозу, составленному ФГБУ «Гидрометцентр России», каждый месяц летнего сезона 2025 года средняя температура воздуха будет превышать обычные показатели на 1 градус.

В мае средняя температура воздуха составит 13,6 градуса, в июне — 17,8 градуса. Пик жары придется на июль, когда температура поднимется до 19,9 градуса. В августе ожидается небольшое снижение температуры до 17,7 градуса.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Что касается осадков, то их количество прогнозируется в пределах нормы. Наибольшее количество дождей ожидается в июне.



Ранее Гидрометцентр республики поделился прогнозом с 1 по 6 апреля.

Рената Валеева