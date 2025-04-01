В России за сутки потушено десять пожаров, в Татарстане — 11 возгораний
За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано десять лесных пожаров. Огонь удалось потушить в Московской, Челябинской и Самарской областях, а также в Красноярском, Приморском и Забайкальском краях, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
В настоящее время продолжаются работы по тушению семи лесных пожаров, сосредоточенных в Забайкальском крае. В ликвидации возгораний задействовано 216 человек и 48 единиц техники. Авиационный мониторинг осуществляет одно воздушное судно.
Несмотря на продолжающиеся работы, режим чрезвычайной ситуации в стране не введен. Однако особый противопожарный режим действует в 10 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 46 субъектах России.
В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы 11 раз выезжали на тушение пожаров, из которых шесть произошли в жилом секторе. Также было зафиксировано 40 выездов по ложным вызовам и шесть выездов для взаимодействия с другими службами. Четыре раза пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.
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