Из Казани на лето назначили дополнительные поезда в Свияжск и Арск

Фото: Руслан Ишмухаметов

С началом дачного сезона Пригородная пассажирская компания «Содружество» (ППК «Содружество») объявляет о назначении дополнительных пригородных поездов на популярных направлениях из Казани, а также о продлении некоторых маршрутов. Это позволит жителям города и окрестностей добираться до своих дачных участков, сообщили в Минтрансе.

Особое внимание уделено казанскому направлению:

Казань — Свияжск — Арск. С 28 апреля по 28 сентября назначается ежедневный дополнительный поезд.

Казань — Арск. С 26 апреля поезд № 6434 будет курсировать круглогодично.

Казань — Свияжск — Тюрлема. С 3 мая по 28 сентября поезд № 6301 Казань — Свияжск будет продлен до Тюрлемы по субботам и воскресеньям, а поезд № 6306 Свияжск — Казань будет отправляться из Тюрлемы также по выходным.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо казанского направления, дополнительные поезда назначаются и на других популярных маршрутах:

Красноуфимск — Дружинино. Ежедневно с 1 апреля по 31 октября.

Йошкар-Ола — Яранск. По пятницам, субботам и воскресеньям с 11 апреля по 5 октября.

Яранск — Йошкар-Ола. По субботам, воскресеньям и понедельникам с 12 апреля по 6 октября.

Канаш — Чебоксары. Ежедневно с 12 апреля по 12 октября.

Ижевск — Чур. Ежедневно с 1 мая по 30 сентября.

Ижевск — Ува. По субботам и воскресеньям с 4 мая по 28 сентября.

Также продлевается маршрут поезда № 6479 Бирюли — Волжск (ежедневно с 12 апреля по 12 октября).



Рената Валеева