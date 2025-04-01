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В Вахитовском и Приволжском районах Казани отключат воду 3 и 4 апреля

10:29, 01.04.2025
В Вахитовском и Приволжском районах Казани отключат воду 3 и 4 апреля
Фото: Максим Платонов

Жителей Вахитовского и Приволжского районов Казани предупредили о предстоящем отключении воды. В связи с подключением станции технического обслуживания по улице Газовая к централизованным сетям водоснабжения, подача воды будет прекращена с 09.00 3 апреля до 09.00 4 апреля. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение воды произойдет по следующим адресам:

  • Косогорная, д. — 7, 9, 27, 34, 37, 40, 53, 55, 62, 74, 76, 77а
  • Подгорная, д. — 4, 6
  • А. Хайруллина, д. — 3, 5, 5/1, 5/2, 7
  • Агрономическая, д. — 76, 78, 80
  • Аметьевская, д. — 2, 3, 4, 5, 6а
  • Подаметьевская, д. — 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 77а, 83, 91, 97, 99, 101, 103, 111, 113,
  • Спартаковская, д. — 161, 163а
  • Тихогорская, д. — 5, 7, 7а, 10, 15, 17, 21, 21а, 24.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Понижение давления воды (возможны кратковременные перебои):

  • Павлюхина, д. — 91, 91/1, 99Б, 99в
  • пр. Универсиады, д. — 10, 12, 14, 16
  • Спартаковская, д. — 88а, 88Б, 88Б/1, 90, 90 корп.1, 165

В зону отключения попадают шесть многоквартирных жилых домов, четыре административных здания, две гостиницы и 43 частных дома. Понижение давления воды ожидается в семи многоквартирных жилых домах, двух детских садах и двух административных зданиях.

Рената Валеева

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