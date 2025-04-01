Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл с визитом в Москву. Лидер боснийских сербов опубликовал в социальной сети X видео, снятое на фоне Кремля.

— Я приехал в Москву. Каждое пребывание здесь я начинаю с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань уважения 28 млн россиян, погибших во Второй мировой войне, — написал Милорад Додик.

По словам Додика, он планирует посетить Москву вновь 9 Мая по приглашению президента России Владимира Путина для празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее, 27 марта, сербская газета Politika сообщала о возможности объявления Милорада Додика в международный розыск через Интерпол. На прошлой неделе полиция Боснии и Герцеговины подтвердила наличие ордеров на арест Додика, а также премьер-министра Республики Сербской Радована Висковича и спикера парламента Ненада Стевандича.

В феврале 2024 года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и запретил ему заниматься политической деятельностью в течение шести лет за игнорирование решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества.

Рената Валеева