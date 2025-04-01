Минпросвещения предложили финансировать доступ к интернету школ и колледжей

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Минцифры предложило Минпросвещения финансировать доступ к интернету для школ и колледжей начиная с 2026 года. Финансирование предлагается осуществлять за счет собственных средств Минпросвещения в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Об этом пишет ТАСС.

Ранее сенатор Шейкин обратился в Минцифры с просьбой о выделении дополнительных средств на обеспечение доступа к интернету школ и колледжей Амурской области, поскольку с 2026 года прекращается оплата услуг доступа к Сети через единую систему передачи данных.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Учитывая отсутствие возможности финансирования мероприятия в рамках программ (проектов) Минцифры России, <…> в целях оказания услуг связи образовательным организациям, начиная с 2026 года, прошу предусмотреть финансирование мероприятия в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и определить ответственного за его реализацию, — говорится в сообщении.

До конца 2025 года Минцифры обеспечивает доступ к интернету для более чем 49,8 тыс. образовательных организаций в рамках госконтракта с ПАО «Ростелеком» по госпрограмме «Информационное общество». Ежегодная потребность в финансировании данного мероприятия составляет около 7,353 млрд рублей.

Однако, как подчеркивают в Минцифры, «возможность финансирования мероприятия с 2026 года отсутствует», что и обусловило предложение к Минпросвещения взять на себя эту функцию.

Рената Валеева