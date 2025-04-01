Число пострадавших от землетрясения в Мьянме превысило 2700

Число пострадавших при землетрясении, произошедшем в Мьянме 28 марта, превысило 2700 человек. Об этом сообщает издание China News со ссылкой на заявление премьер-министра республики Мин Аун Хлайна, пишут «Ведомости».

Мощное землетрясение, магнитудой от 7,7 до 7,9, по разным данным, произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. Геологическая служба США (USGS) зафиксировала эпицентр землетрясения примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. За первым толчком последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.

Стихийное бедствие также затронуло Таиланд. В Бангкоке произошло обрушение строящегося небоскреба, в результате чего погибли 17 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с масштабными последствиями землетрясения. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг будет приспущен.

1 апреля два борта МЧС России прибыли в пострадавший от землетрясения регион. К ликвидации последствий землетрясения привлечены 264 российских спасателя. МЧС России сформировало самую большую группировку для оказания помощи населению страны.

Рената Валеева