Экс-менеджера Bloomberg, его жену и дочь нашли мертвыми в особняке в Южной Каролине

Бывший инвестиционный менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел, его супруга и их 9-летняя дочь были найдены мертвыми в своем особняке в Южной Каролине. Тела были обнаружены утром 29 марта, сообщает New York Post со ссылкой на местные власти. Тревогу забили соседи, пишет ТАСС.

Полиция не сообщает о причинах смерти семьи Самарела, однако в офисе шерифа подчеркнули, что «угрозы для общественности нет».

— Более подробная информация будет опубликована в соответствующее время, как только и управление коронера, и это агентство смогут продолжить свои расследования этого инцидента, — заявили в офисе шерифа.

У пары осталось двое детей — сын и дочь, которые в момент трагедии находились в школе. Ричард и его жена состояли в браке с 2009 года. Самарел работал в Bloomberg до 2007 года, а его жена трудилась в министерстве по делам ветеранов США. Семья была состоятельной, их дом оценивается в $800 тысяч, сообщает издание.

Bloomberg L.P. — крупное американское информационное агентство, основанное в 1981 году. Наиболее известный продукт компании — Bloomberg Terminal, обеспечивающий доступ к финансовой информации, новостям и торговым системам.

Рената Валеева