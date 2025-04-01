Директора УК «Тан» в Бугульме оштрафовали за дырявую крышу дома

Директор управляющей компании «Тан» в Бугульме признала свою вину в том, что кровля дома №19 по улице Октябрьской пришла в негодность и стала причиной протечек. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Жители дома сообщили о проблеме с крышей еще на ранней стадии, когда заметили небольшие мокрые пятна на потолке и стенах лестничной площадки. Однако, по словам жильцов, их обращения к жилищникам остались без ответа. Впоследствии протечки усилились и стали затапливать квартиры.

предоставлено жителем дома Чекиста

Жилищный инспектор провел проверку и установил факт нарушения: в двух квартирах и на лестничной площадке были обнаружены следы протекания.

В результате, директору УК «Тан» было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Жилинспекция Татарстана вынесла постановления о привлечении к административной ответственности двух управляющих компаний Казани: ООО УК «Сервис-Гарант» и ООО «УК Вахитовского района». Причиной стали нарушения в содержании многоквартирных домов, выявленные в ходе проверок по жалобам собственников.

Рената Валеева