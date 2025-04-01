Житель Татарстана осужден за вандализм в аэропорту Казани

Фото: Рената Валеева

Мировой суд Лаишевского района Республики Татарстан вынес приговор местному жителю, признанному виновным в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес повреждения навигационному световому баннеру, установленному на остановке общественного транспорта в аэропорту Казани. Вандал разбил баннер кулаками, причинив материальный ущерб собственнику имущества — аэропорту.

Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинителем, и назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.

Рената Валеева