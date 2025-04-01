Рустам Минниханов пошутил с жителями Татарстана первоапрельской фотографией
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 1 апреля шуточной фотографией, опубликованной в своем телеграм-канале.
На традиционном утреннем снимке из своего рабочего кабинета, сопровождаемом подписью «Исәнмесез!», было опубликовано фото, сделанное в зимний период, на котором улицы еще покрыты снегом.
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