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Рустам Минниханов пошутил с жителями Татарстана первоапрельской фотографией

08:35, 01.04.2025
Рустам Минниханов пошутил с жителями Татарстана первоапрельской фотографией
Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 1 апреля шуточной фотографией, опубликованной в своем телеграм-канале.

На традиционном утреннем снимке из своего рабочего кабинета, сопровождаемом подписью «Исәнмесез!», было опубликовано фото, сделанное в зимний период, на котором улицы еще покрыты снегом.

Рената Валеева

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