Новости общества

10:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске дорожники вывезли 48 тонн смёта за неделю в рамках весенней уборки

09:27, 01.04.2025
В Альметьевске дорожники вывезли 48 тонн смёта за неделю в рамках весенней уборки
Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске ведутся масштабные работы по весенней уборке города. За прошедшую неделю дорожные службы вывезли с улиц 48 тонн смёта, сообщили в пресс-службе администрации.

В уборке задействован широкий спектр ресурсов: бригады ручного труда, погрузчики, самосвалы и подметально-уборочные машины-пылесосы, что обеспечивает эффективную очистку города от накопившейся за зиму грязи и мусора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Администрация города отмечает активное участие жителей и организаций, которые выходят на уборку прилегающих территорий. Общегородской субботник запланирован на 19 апреля, и альметьевцев приглашают принять участие в этом мероприятии.

Рената Валеева
Справка

Смет — мусор, образующийся при уборке территорий, включает в себя частицы листвы, травы, земли, опавших веток и пыли.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также