В Альметьевске дорожники вывезли 48 тонн смёта за неделю в рамках весенней уборки
В Альметьевске ведутся масштабные работы по весенней уборке города. За прошедшую неделю дорожные службы вывезли с улиц 48 тонн смёта, сообщили в пресс-службе администрации.
В уборке задействован широкий спектр ресурсов: бригады ручного труда, погрузчики, самосвалы и подметально-уборочные машины-пылесосы, что обеспечивает эффективную очистку города от накопившейся за зиму грязи и мусора.
Администрация города отмечает активное участие жителей и организаций, которые выходят на уборку прилегающих территорий. Общегородской субботник запланирован на 19 апреля, и альметьевцев приглашают принять участие в этом мероприятии.
Справка
Смет — мусор, образующийся при уборке территорий, включает в себя частицы листвы, травы, земли, опавших веток и пыли.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.