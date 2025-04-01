В Альметьевске дорожники вывезли 48 тонн смёта за неделю в рамках весенней уборки

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске ведутся масштабные работы по весенней уборке города. За прошедшую неделю дорожные службы вывезли с улиц 48 тонн смёта, сообщили в пресс-службе администрации.

В уборке задействован широкий спектр ресурсов: бригады ручного труда, погрузчики, самосвалы и подметально-уборочные машины-пылесосы, что обеспечивает эффективную очистку города от накопившейся за зиму грязи и мусора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Администрация города отмечает активное участие жителей и организаций, которые выходят на уборку прилегающих территорий. Общегородской субботник запланирован на 19 апреля, и альметьевцев приглашают принять участие в этом мероприятии.

Рената Валеева