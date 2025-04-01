Каждый десятый россиянин конкурирует с коллегами за внимание начальства
10% россиян вступают в конкуренцию с коллегами за внимание руководства, стремясь к карьерному росту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Работа.ру».
Большинство опрошенных (60%) предпочитают качественно выполнять свою работу, избегая соперничества. В дружных коллективах без конкуренции работают 24% респондентов, а для 9% сотрудников соперничество является стимулом к более эффективной работе.
В половине случаев руководство не поддерживает конкуренцию между сотрудниками. Однако в 29% случаев начальство поощряет работников материально.
Напомним, что, согласно недавнему опросу сервиса SuperJob, 28% трудоустроенных казанцев не общаются с коллегами вне рабочего места.
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