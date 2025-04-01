Жители Татарстана потратили на ювелирные украшения почти 9 млрд рублей в 2024 году

Фото: Максим Платонов

По данным Аналитического центра SOKOLOV, рынок ювелирной розницы Республики Татарстан вырос на 20% и достиг 8,959 млрд рублей. Казанский рынок увеличился на 18% до 5,126 млрд рублей, а в Набережных Челнах рост составил 23% (1,565 млрд)

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое в России по объему ювелирного рынка. В топ-3 ПФО также вошли Нижегородская область (7,263 млрд) и Башкортостан (6,867 млрд)

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средний чек в регионе вырос на 28% до 7 987 рублей, став самым динамично растущим в округе. В Казани средний чек достиг 8 645 рублей (+16%), в Набережных Челнах — 7 741 рубль (+54%).

В России оборот ювелирного рынка увеличился на 25,6% до 459,4 млрд рублей, а средний чек составил 9 100 рублей.

По словам руководителя Аналитического центра SOKOLOV Алины Колпаковой, развитие рынка обеспечило значительное увеличение онлайн-продаж, чья доля выросла с 23,4% до 28%. В декабре 2024 года их доля достигла 30%, а продажи через маркетплейсы составили 13% от всего рынка.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Рост цен на ювелирные изделия также связан с подорожанием золота на 45% до 8 552 рублей за грамм по данным ЦБ РФ за 2024 год.

Напомним, что за первые десять дней февраля казанцы потратили на ювелирные украшения на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Матвей Гавриков