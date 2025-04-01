Депутаты призвали упростить восстановление объектов ОКН, пострадавших в ходе боев

Фото: Екатерина Петрова

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий упрощенный порядок сохранения и восстановления объектов культурного наследия, пострадавших в результате боевых действий. Документ направлен на ускорение реставрационных работ и устранение бюрократических барьеров, сообщает ТАСС.

Действующий порядок требует от владельцев поврежденных объектов получения разрешений, разработки проектной документации, проведения государственной историко-культурной экспертизы и согласования с органом охраны культурного наследия. Предлагаемые поправки отменяют часть этих процедур для объектов, пострадавших в ходе боевых действий.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Согласно законопроекту, владельцу такого объекта будет достаточно уведомить орган охраны культурного наследия о планируемых работах. При этом госконтроль за проведением работ и требование о привлечении лицензированных организаций и специалистов сохраняются.



Рената Валеева