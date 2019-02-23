События недели: послание Путина, новый производитель сырого молока в РТ и признание Даутовой

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе под особым вниманием оказалась сельскохозяйственная отрасль: Счетная палата РТ проверила работу агропромпарка, главный производитель сырого молока в РФ выбрал местоположение первого комплекса в Татарстане, а Дмитрий Патрушев призвал сельхозпроизводителей ориентироваться на экспорт продукции. Также одним из главных событий недели стало послание президента РФ Федеральному собранию. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Послание президента России

В среду Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Послание носило социальный характер и отражало майские указы. Цели, по словам президента, амбициозные, а тем, кто привык работать по накатанной, лучше встать и уйти. Наиболее значимая новость о том, что государство компенсирует семьям, где с 1 января 2019 года появился третий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотеке. Учителям будут платить по 1 млн за переезд в село. Подозреваемых в экономических преступлениях Путин просил не держать под стражей без уважительного повода, рассказал о военных новинках из «загашника» и пригрозил «партнерам» ответным ударом. Подробности послания — в материале «Реального времени».

Послание носило социальный характер и отражало майские указы. Фото kremlin.ru



В 2019—2020 годы должно быть построено 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. Заработает проект «Бережливая поликлиника», который избавит от очередей в первичном звене. На борьбу с онкологией направят за 6 лет 1 трлн рублей.

По аналогии с медицинскими и образовательными организациями региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки освободят от налога на прибыль.

Отдельно президент проговорил перспективы развития бизнеса. По словам Владимира Путина, в рамках нацпроектов планируются закупки медицинского, строительного и другого оборудования на сумму 6 трлн рублей — при этом деньги должны остаться в России и оборудование будет отечественное.

Он призвал использовать природные возможности России для выращивания экологически чистой продукции и поручил создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции.

Кроме того, Путин снова попросил не «кошмарить» малый бизнес, а Агентству стратегических инициатив поручили создать сервис, с помощью которого предприниматели смогут публично рассказывать о давлении на бизнес.

Минниханов раскритиковал районы РТ за нехватку врачей

На прошедшей неделе обсудили проблему острой нехватки врачей в больницах и поликлиниках. «Это зона ответственности глав районов!», — раскритиковал районы за низкую укомплектованность медицинскими кадрами на совещании президент РТ Рустам Минниханов. В муниципалитетах оправдываются: проблема в отсутствии распределения медиков, к тому же в борьбе за специалистов бюджетные клиники проигрывают частной медицине.

Министр здравоохранения Марат Садыков представил данные укомплектованности поликлиник и стационаров — в среднем по республике и по каждому району в отдельности. Так, на 10 тысяч татарстанцев приходится 35 врачей и 90,7 средних медработников. Поликлиники по итогам прошлого года были обеспечены кадрами на 69,8%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Театр оперы и балета расторг контракт с солистом «Новой оперы» Бадаляном

Проходящий на этой неделе в Казани на сцене ТАГТ им. М. Джалиля Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина омрачили выяснения отношений между театром и солистом «Новой оперы» Хачатуром Бадаляном, с агентством которого театр расторг контракт. В фестивальной афише стоял спектакль Михаила Панджавидзе «Мадам Баттерфляй», он прошел 4 февраля. Партию Пинкертона в нем был приглашен исполнить солист московского театра «Новая опера» Хачатур Бадалян. Певец был пригашен впервые и на Шаляпинский, и, вообще, на сцену казанской оперы.

Но побывать на ней так и не получилось. Театр принял решение не продолжать сотрудничество с солистом, о чем было уведомлено агентство «Премьер», представляю, ситуация печальная, но ординарная — нередко театр отказывается от сотрудничества с тем или иным исполнителем. Подробности истории — в материале «Реального времени».

Театр принял решение не продолжать сотрудничество с солистом, о чем было уведомлено агентство «Премьер», представляющее интересы певца. Фото республика21век.рф



На «Даль-Каме» провели обыски и изъяли документы

В Татарстане завели второе уголовное дело в отношении неустановленных лиц ЗПМК «Даль-Кама», на этот раз по невыплате зарплаты (ст. 145 УК РФ). Руководство комбината не рассчиталось с 38 сотрудниками, задолжав им за несколько месяцев прошлого года в общей сложности 4,4 млн рублей.

Сложность в том, что руководители на комбинате менялись (до осени предприятием руководил номинальный директор — водитель учредителя Сергей Мунтаниол, но 20 сентября 2018 года суд назначил исполнять обязанности директора Руслана Хамадишина), а бухгалтерская информация пропала — ни трудовых договоров, ни данных о начислениях на мясокомбинате не нашли. Изъяли только личные дела сотрудников. Теперь каждого из них предстоит опросить. Потерпевших просят обращаться в Зеленодольский отдел Следкома (Зеленодольск, ул. Рогачева, д. 9).

Представители Следкома провели на «Даль-Каме» обыски и изъяли личные дела сотрудников. Кроме того, назначена судебная экологическая экспертиза, которая установит нанесенный вред или масштаб угрозы от закопанных на Волге 80 тонн тухлой курятины.

Счетная палата РТ проверила агропромпарк

Счетная палата РТ проверила работу Казанского агропромпарка за 2016—2017 годы и 9 месяцев прошлого года. Результаты удивили. Аудиторы пришли к выводу, что «деятельность агропромпарка не приносит прибыли: от реализации овощей и их переработки, производства мясной продукции получены убытки в сумме 940 тыс. рублей». Смущают и другие показатели: год от года снижается посещаемость, а среди арендаторов — менее 30% фермеров.

Аудиторы пришли к выводу, что «деятельность агропромпарка не приносит прибыли. Фото Максима Платонова

Сообщается, что торговый объект в собственности у республики, его имущество в 2,5 млрд рублей передано агропромпарку в доверительное управление. По условиям 30% прибыли ежегодно должно перечисляться в бюджет (в 2016 году — 2,8 млн рублей, 2017 г. — 4,4 млн рублей, 2018 г. — 7,2 млн рублей). Но в 2016 году перечислений не было из-за возросших на 10 млн руб. расходов на содержание комплекса. Подробности проверки — в материале «Реального времени».

Воровское ОПС на вертолетном заводе



На этой неделе Авиастроительный райсуд Казани огласил знаковый для казанской оборонки приговор. 8 месяцев судебного следствия, больше 40 допрошенных свидетелей и 140 изученных томов уголовного дела завершились судимостью для 10 человек, включая топ-менеджера казанского авиапредприятия. Лидером ОПС суд назвал уволенного с Казанского вертолетного завода Сергея Токаря, который на старых связях выстроил схему масштабных хищений с альтернативными каналами сбыта деталей вертолетов в Киев, Питер и даже Арабские Эмираты.

Преступного сообщества не было, поскольку многие подсудимые даже не знакомы между собой — этот козырь защиты суд отверг, установив, что для выполнения общей задачи сходки не требовались. У каждого был свой участок, и лишь бывший сотрудник КВЗ Сергей Токарь контролировал все цепочки и распределял вознаграждения из общака. Подробности — в материале «Реального времени».

Преступного сообщества не было, поскольку многие подсудимые даже не знакомы между собой — этот козырь защиты суд отверг, установив, что для выполнения общей задачи сходки не требовались. Фото Ирины Плотниковой

В России отменили понятие «дачный участок»

В этом году изменится жизнь 60 млн российских садоводов. Вступил в силу закон о ведении садоводства, который навел порядок в сфере, в которой даже государственные органы путались. Во-первых, исчезло понятие «дача», теперь все садоводы или огородники. Во-вторых, стало проще признать садовый дом жилым и прописаться в нем. В-третьих, на садовые дома тоже нужно регистрировать право собственности. В-четвертых, урегулированы отношения внутри товарищества, которые часто становились предметом споров среди садоводов.

Теперь понятий «дача», «дачный участок», «дачное товарищество» и т. п. больше не существует. Чем отличаются садовое товарищество и огородническое? На садовом участке можно строить жилой дом и хозяйственные постройки (бани, гаражи), а на огородническом — только временные постройки, не подлежащие государственной регистрации. Подробнее о новом законе — в материале «Реального времени».

На рынок РТ придет молочный магнат с немецкими корнями

Крупнейший производитель сырого молока в РФ — российско-германский агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра, построивший по всей стране множество ферм на 60 тысяч голов КРС, определился с местоположением своего первого молочного комплекса в Татарстане. Молочный магнат с немецкими корнями (с 2013 года — гражданин России) решил построить его на месте самого большого в Бугульминском районе комплекса ООО «Наратлы», который давал треть суточного надоя молока в районе — почти 10 тонн молока. Таким образом, дочерняя компания агрохолдинга «Северная нива Татарстан» завершает сделку по выкупу этого актива, который принадлежал ранее обанкроченной «Бугульминской продовольственной корпорации» АО «РАЦИН». Подробности — в материале «Реального времени».

Следком отправил в суд дело Евгении Даутовой

В конце недели стало известно, что в казанский суд направили 108 томов уголовного дела первой руководителю банка «Спурт». Обвинение Евгении Даутовой утвердила прокуратура РТ. Напомним, что уголовное дело «Спурта» в Казани возбудили чуть более года назад — 7 февраля 2018 года, в прицел силовиков этот лопнувший в Татарстане банк попал одним из последних. Тем удивительнее, что оно первым уходит в суд. В том числе благодаря самой обвиняемой. Евгения Даутова поставила своеобразный рекорд в ознакомлении с материалами — прочитала 108 томов меньше чем за месяц.

Евгения Даутова поставила своеобразный рекорд в ознакомлении с материалами — прочитала 108 томов меньше чем за месяц. Фото Максима Платонова

В деле Даутовой потерпевший лишь один — Агентство по страхованию вкладов. Ущерб по четырем эпизодам оценен в 2 млрд 852,5 млн рублей, на эту сумму и заявлен гражданский иск. Причем, по данным Следкома по РТ, сейчас его полностью покрывает размер арестованного по делу имущества. Подробности — в материале «Реального времени».

На следующий день после того, как прокуратура Татарстана утвердила обвинение, Евгения Даутова полностью признала вину.

Визит Патрушева: экспорт сельхозпродукции вырастет до $45 млрд

В пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрий Патрушев провел в Казани расширенное совещание с главами регионов Приволжского федерального округа по поиску мер государственной поддержки для стимулирования роста экспорта сельхозпродукции из России. Он заявил, что к 2024 году объем экспорта должен вырасти до $45 млрд против нынешних $25,8 млрд, и тут же определил для каждого субъекта ПФО конкретные «ориентировки». При этом он не стал скрывать, что федеральная инициатива по наращиванию экспорта натолкнулась на сопротивление отдельных регионов округа, которые не соглашаются брать на себя повышенные обязательства.

«По нашим прогнозам, к 2024 году ПФО увеличит экспорт более чем в два раза — с нынешних $1,2 млрд до 2,8 млрд», — обозначил Дмитрий Патрушев общий целевой ориентир, а затем разбил его по регионам. Так, Саратовская область должна увеличить экспорт сельхозпродукции до $773 млн, Нижегородская область — до $490 млн, Республика Татарстан — до $360 млн. «Татарстан уверенно занимает лидирующую позицию в России по производству молока», — добавил Патрушев. Подробности совещания — в материале «Реального времени».