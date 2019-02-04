Экокатастрофа или утилизация? Комбинат «Даль-Кама» закопал на Волге под Казанью 80 тонн гниющей курятины

Как руководство зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» под покровом ночи избавилось от испорченной продукции

Прошлым летом на зеленодольском мясоперерабатывающем комбинате «Даль-Кама» обнаружили 80 тонн протухшей курятины. Руководитель производства Руслан Хамадишин пояснил, что продукция испортилась из-за поломки холодильников. Мясо с июля до конца октября продолжало гнить на складе, пока, по словам Хамадишина, не было сожжено и закопано во дворе. Впрочем, конкурсный управляющий предприятия-банкрота сомневается, что тухлятину действительно сожгли, и опасается, что биоотходы могут попасть в Волгу, а через водозаборник — прямиком в казанский водопровод, поскольку от места захоронения до воды менее 100 метров. Подробности — в материале «Реального времени».

Учредитель в Грузии, а водителя — в директора

Биологическая «бомба» под Казанью в виде 80 тонн тухлой курятины, о которой «Реальное время» писало в октябре, все-таки разорвалась. Гниющее мясо в огромном количестве закопали на берегу Волги. Такой способ утилизации испорченной продукции зеленодольского мясоперерабатывающего комбината «Даль-Кама» выбрал руководитель и негласный бенефициар предприятия Руслан Хамадишин.

Дела у комбината в последние годы шли плохо, скопились долги, а учредитель — в прошлом известный татарстанский бизнесмен-миллиардер Гоча Кварацхелия — сбежал в Грузию, оставив на ЗПМК номинальным директором своего водителя Сергея Мунтаниола. Последний, как сообщили нашему изданию в ГСУ МВД, был арестован по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но, по словам источников, на производстве всем заправлял Хамадишин. 20 сентября 2018 года суд утвердил его в должности и.о. директора, сняв полномочия с Мунтаниола, находящегося под следствием.

Еще раньше, 7 августа, на ООО «ЗПМК «Даль-Кама» ввели процедуру наблюдения. 24 августа назначенный судом временный управляющий пришла осмотреть вверенное ей производство и ужаснулась увиденному.

7 августа на ООО «ЗПМК «Даль-Кама» ввели процедуру наблюдения. Фото google.com/maps



— Предприятие стояло пустое, к тому времени не работало. Но склад был завален тухлым мясом в неработающих холодильниках, и запах стоял невыносимый, даже на улице. Люди туда заходили, а я не рискнула, — рассказала «Реальному времени» конкурсный управляющий ЗПМК «Даль-Кама» Елена Латыпова (конкурсное производство ввели 18 января 2019 года).

80 тонн мяса «в состоянии гниения с признаками брожения»

Мясо испортилось в начале июля прошлого — сломалось холодильное оборудование. Временный управляющий успела организовать ремонт одного из холодильников, чтобы хоть немного приостановить процесс разложения продукции, но после этого ей закрыли доступ на предприятие.

— Когда Хамадишин узнал, что я там была, мне доступ запретили. Поэтому я не могла туда прийти и никаких документов до сих пор не получила. Суд дал указание передать документацию, исполнительный лист направлен, но у меня до сих пор ее нет. Поэтому приходилось всю информацию узнавать от третьих лиц и государственных органов, — говорит Латыпова.

Временный управляющий ООО «ЗПМК «Даль-Кама» сообщила о ситуации в прокуратуру, исполком района, Управления Россельхознадзора и ветеринарии, Роспотребнадзор, МЧС, обращалась в компании по утилизации биоотходов.

7 сентября по заявлению Латыповой районные прокуроры проверили комбинат и убедились, что ситуация не изменилась: «В холодильнике готовой продукции №1 хранится мясная продукция в количестве примерно 80 тонн, которая находится в состоянии гниения с признаками брожения. Холодильник находится в неисправном состоянии, температура плюс 8—10 градусов», — говорится в ответе проверяющих. Следом за прокурорами на «Даль-Каме» побывали ветеринары и сотрудники Россельхознадзора. За нарушение хранения продукции предприятие оштрафовали и вынесли предписание утилизировать отходы. Далее начинается самое интересное, потому что сведения об уничтожении тухлого мяса в интерпретации разных надзорных служб противоречат друг другу.

Следом за прокурорами на «Даль-Каме» побывали ветеринары и сотрудники Россельхознадзора. За нарушение хранения продукции предприятие оштрафовали и вынесли предписание утилизировать отходы



Закопали под покровом ночи

14 ноября из Зеленодольской прокуратуры на запрос Лытыповой пришел ответ (в распоряжении редакции), что в период с 26 по 29 октября 2018 года тухлое мясо уничтожили в вырытой на территории комбината траншее путем сожжения. Причем, согласно письму, при этом присутствовали замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов, главный ветврач района Физзать Фахрутдинов и представитель ветеринарной инспекции. «Зола и другие несгоревшие остатки были закопаны в той же яме, где проводилось сжигание». Также сообщается, что территория комбината была дезинфицирована на площади 500 кв. метров.

Однако через несколько дней, 27 ноября, временный управляющий ООО «ЗПМК «Даль-Кама» получила письмо из Главного управления ветеринарии РТ, где говорилось, что «каких-либо разрешений на утилизацию мясных отходов на территории ООО «ЗПМК «Даль-Кама» в вышеуказанный период времени Управлением ветеринарии не выдавалось» (копия письма в редакции). Кроме того, по словам Латыповой, охранники предприятия также рассказали ей совсем другую историю о том, как на комбинате на самом деле уничтожали тухлую курятину:

— Охранники рассказали, что в темное время суток на комбинат пригнали экскаватор и закапывали мясо. И так в течение нескольких вечеров. Ни о каком сжигании речи не было, и тех людей, которые якобы присутствовали при этом, как указывает прокуратура, там тоже не было. Ведется журнал посещений, и в нем этих фамилий нет.

Словом, никакого сжигания не было, иначе не только охрана, да и полгорода бы заметило, говорит «конкурсник». Как можно незаметно сжечь 80 тонн гниющего мяса?

Обнаружив несоответствие в ответах двух надзорных ведомств, Латыпова обратилась в республиканскую прокуратуру с просьбой проверить на законность действия Хамадишина по утилизации отходов. Кроме того, письма направлены в Минэкологии РТ, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, так как захоронили мясо в непосредственной близости от Волги, в водоохранной зоне, что карается законом.

— До Волги метров 70—80, и они на своей территории закопали эти отходы. Однозначно есть угроза, что с талыми водами это может попасть в реку. Там склон, река рядом, а ниже уже водозабор и Казань. Поэтому мы и забили тревогу, идет несоответствие того, что говорят охранники, прокуроры и ветеринары, — пояснила свое беспокойство конкурный управляющий.

«Я нашел инвестора, с 1 марта запущу комбинат»

«Реальное время» связалось с Русланом Хамадишиным. Руководитель предприятия сообщил, что отходы утилизировал по всем требованиям, а противоречивую информацию об этом пояснил так:

— Потому что никто, кроме меня, об этом не знает. Нет, мы сжигали, а не просто закапывали. Ветеринария полностью присутствовала при этом: от начальников до замов — зеленодольские, казанские. Все видео у них есть, как сжигалось на протяжении 10 дней. Опасности для реки никакой, они замеряли глубину, там до Волги 700 или 800 метров, а по разрешению 200 метров достаточно, — заверил Хамадишин.

По его словам, утилизировать отходы через специализированные компании было дорого и требования были жесткие: «Им нужно было чистое мясо, а у меня вся продукция была в подложках, поддонах, в упаковке. Все это отсоединять уже не было возможности». Собеседник издания изложил и причины проблемы, как двигатели холодильников сгорели в момент замыкания и почему «конкурсник» Латыпова не может забрать документы и попасть на комбинат.

Мясо испортилось в начале июля 2018 г., когда сломалось холодильное оборудование. Фото souzholod.ru



— Почему не может попасть? Может, у нее есть доступ ко всему, ее запускают. Документы не передали ей, потому что у меня бухгалтера нет. Я ей открыл кабинет: «Вот, пожалуйста, берите». А она: «Нет, мне так неудобно, приносите мне домой». Я сказал: «Тебе приносить никто не будет». Вот и все. А так, частично, документы, которые были в электронном виде, ей передали, — заявил и.о. директора «Даль-Камы».

Проблемы комбината Хамадишин связал с приостановкой кредитной линии: «Кредит давали на год, через год нас заставили его вернуть. Но оборотных средств у предприятия не было, заблокировали все счета». Тем не менее ставить крест на «Даль-Каме» ее руководитель не собирается и делится планами по развитию:

— Я нашел инвестора, сейчас ведутся переговоры с банком. Где-то с 1 марта думаю запустить комбинат. Зарубежный инвестор, компанию пока не назову, закроет полностью кредитный долг — 630 миллионов и где-то 150 миллионов вложит в комбинат, это и на ремонт холодильников, и на погашение зарплаты, и на оборотные средства: сырье и все остальное, — пояснил Хамадишин.

Еще одна версия утилизации

Наше издание также связалось с надзорными службами, чьи сотрудники побывали на комбинате. Так, Евгений Иванов, замруководителя Управления Россельхознадзора подтвердил, что отходы уничтожили, но рассказал об этом совсем по-другому:

— Да, испорченное мясо утилизировали. Загрузили на КАМАЗы и вывезли на предприятия, которые занимаются уничтожением такой продукции. Мы выехали, посмотрели – все было чисто, помещения были чистыми, снега еще не было.

— Но у нас на руках письмо от зеленодольских прокуроров, что отходы сжигали, и вы при этом присутствовали…

— Я при этом присутствовал?! — явно удивился Иванов, а потом нашелся: — Часть отходов сжигали, а часть вывезли. При мне жгли только деревянную тару, остатки.

Зеленодольский ветврач Физзать Фахрутдинов также сообщил, что отходы уничтожили, но на уточняющий вопрос, на заводе ли это произошло, ответил: «Да, вроде так».

Однако замначальника Главного Управления ветеринарии РТ Габдулхак Мотыгуллин сообщил «Реальному времени», что никаких разрешений на утилизацию отходов «Даль-Каме» не выдавалось.

Помощник зеленодольского прокурора Альберт Бикмуллин так же, как в письме, сообщил, что мясо было уничтожено путем сжигания: «Нам акты из Россельхознадзора предоставили, фотофиксация была. При самом уничтожении мы не присутствовали».

Что будет с Волгой?

Исходя из всех вышеназванных противоречий, можно сделать вывод, что точных данных о том, как избавлялись от тухлой курятины нет даже у надзорных служб. А значит беспокойство «конкурсника», что отходы в опасной близости от Волги и казанского водозаборника, не напрасно.

— Если бы это была только органика, то есть лишь мясо, то это одно дело. А если все это с упаковкой закопали, то это серьезное загрязнение окружающей среды. Тем более в водоохранных зонах запрещено складирование, так как это Волга — крупное водохранилище, у нее 100 метров норматив, — пояснила заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова.

В ответ на запрос «Реального времени» в Министерстве экологии и природных ресурсов ответили, что вопросы по биологическим отходам находятся в ведении Управления ветеринарии и Управления Россельхознадзора, но в конце добавили:

«Также сообщаем, что захоронение отходов производства и потребления в водоохраной зоне запрещено».

Экологи напомнили, что нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, карается штрафом для юрлиц от 30 до 40 тыс. рублей (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). Кроме того, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства влечет за собой наказание в виде штрафа от 100 до 250 тыс. рублей или приостановления деятельности производства на срок до 90 суток (ст. 8.2 КоАП РФ). Не стоит забывать и об уголовной ответственности, которая предусмотрена за нарушение правил обращения с отходами и загрязнение вод (ст. 247, 248, 250 УК РФ) — штрафы и лишение свободы виновных до 8 лет, в зависимости от тяжести последствий.