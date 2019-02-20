«Он мог осуществить поставку вплоть до вертолета»: Токарь, который ославил КВЗ

После приговора воровскому ОПС Фемида вынесла частное постановление в адрес директора Казанского вертолетного завода

Фото: Ирина Плотникова

Знаковый для казанской оборонки приговор огласил вчера Авиастроительный райсуд Казани. 8 месяцев судебного следствия, больше 40 допрошенных свидетелей и 140 изученных томов уголовного дела завершились судимостью для 10 человек, включая топ-менеджера казанского авиапредприятия. Лидером ОПС суд назвал уволенного с Казанского вертолетного завода Сергея Токаря, который на старых связях выстроил схему масштабных хищений с альтернативными каналами сбыта деталей вертолетов в Киев, Питер и даже Арабские Эмираты. Да так, что ни одна ревизия на КВЗ ущерба не разглядела! Какую оценку действиям руководства завода дал суд — в материале «Реального времени».

Сколько просидит Токарь?



Преступного сообщества не было, поскольку многие подсудимые даже не знакомы между собой — этот козырь защиты суд отверг, установив, что для выполнения общей задачи сходки не требовались. У каждого был свой участок, и лишь бывший сотрудник КВЗ Сергей Токарь контролировал все цепочки и распределял вознаграждения из общака. Деньги, в частности, получали две не попавшие на скамью подсудимых кладовщицы завода, которые признались в выдаче нужных запчастей под заказ членов ОПС. Так, одной из них за 2016 год на карточку перечислили 127 тысяч рублей.

В прениях гособвинитель запросил для десятки подсудимых реальные сроки от 6 до 14 лет. При этом на роль организаторов ОПС зампрокурора Авиастроительного района Нияз Мотыгуллин определил как Токаря, так и тройку его подельников. С последним суд не согласился, остановившись на одном организаторе.

37-летний безработный Сергей Токарь наказан 4 годами колонии общего режима. Впрочем, с учетом зачета сроков — день СИЗО за полтора — 3 года с лишним он уже отсидел. На полгода меньше — по 3,5 года колонии получили по приговору старший мастер участка цеха КВЗ Денис Соболевский и сборщики-клепальщики Александр Иванов с Рафисом Насыбуллиным.

8 месяцев судебного следствия, больше 40 допрошенных свидетелей и 140 изученных томов уголовного дела завершились судимостью для 10 человек



Еще троих подсудимых суд наказал реальными сроками в 2,5 года и тут же освободил от наказания, засчитав время под стражей. Это младший брат предполагаемого организатора ОПС, жестянщик с КВЗ Денис Токарь, безработный Сергей Антонов и самый старший среди фигурантов — 53-летний заместитель генерального директора по организации летной работы АО «Казанское авиапредприятие» Олег Суин. Судом установлено, что он подыскивал заказчиков для поставщиков-подпольщиков. «Справедливый приговор», — сказал после оглашения «Реальному времени» один из этой тройки осужденных-освобожденных.



Еще трое подсудимых работников потерпевшего завода — жестянщик Айдар Мифтахов, водитель Сергей Федоров, сборщик-клепальщик Дмитрий Абрамович — получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Все 10 человек признаны участниками краж в особо крупном размере в составе преступного сообщества. На суде все они вину не признавали.

«Руководством КВЗ должные меры не приняты»

Оглашение приговора длилось 2,5 часа, после чего председательствующий по делу Раиль Шайдуллин, он же председатель райсуда, пошутил: «Я еще не наговорился». А затем огласил частное постановление в адрес руководителя ПАО «Казанский вертолетный завод». Управляющим директором ПАО в составе холдинга «Вертолеты России» с февраля 2018 года является Юрий Пустовгаров. От него через месяц суд ждет ответа о принятых мерах по «обстоятельствам, способствовавшим совершению преступлений» на заводе.

От Юрия Пустовгарова суд через месяц ждет ответа о принятых мерах по «обстоятельствам, способствовавшим совершению преступлений» на заводе. Фото tatarstan.ru

Согласно приговору, кражи ОПС Токаря пришлись на 2013—2016 годы. В ходе задержаний и обысков в тайниках, гаражах, на квартирах фигурантов были изъяты комплектующие и детали вертолетов моделей «Ми» и «Ансат» на 1 201 258 рублей. Среди них большое количество спецстекол, сдвижная дверь вертолета (оцененная экспертами в 4,9 тыс. рублей), два топливных бака (по 12,5 тыс.), а также лопастные обтекатели, обшивка вертолета, десантные сиденья и проч. Вплоть до болтов, хомутов и гаек.

Следствием установлено — товар, подчас сделанный специально на заказ, вывозился с территории КВЗ на разных, в том числе служебных машинах. В провозе неких свертков по просьбе знакомого признавался даже водитель замдиректора завода. Ну а шофер Федоров, согласно приговору, специально обустроил в грузовике тайные отсеки для вывоза неучтенного товара.

Именно на плохом учете и материальной заинтересованности самих сотрудников завода построил Токарь весь бизнес, считает суд. Установленные и неустановленные члены ОПС осознавали, что «посягают на общественную безопасность, дестабилизируют социально-экономическую ситуацию, наносят убытки КВЗ, подрывают его авторитет и репутацию и создают потенциальную угрозу для жизни граждан», говорится в частном постановлении суда.

Еще один вывод Фемиды: служба безопасности завода помехой систематическим хищениям не была, пока за дело не взялись силовики. «Несмотря на выявленные еще в ноябре 2016-го нарушения, руководством КВЗ должные меры не приняты», — констатировал вчера судья Шайдуллин. Он подчеркнул — в ходе судебного процесса руководство завода занимало позицию, что ревизия ущерба не выявила — значит его нет. Такая позиция непонятна и в последующем недопустима, отметил председательствующий по делу. Согласно приговору, в финале процесса на КВЗ поменяли позицию, указав на ущерб 1,2 млн рублей — по размеру изъятого у подсудимых.

Секретный свидетель: «На КВЗ действовало несколько групп по хищению деталей»

За время судебного разбирательства ущерб по делу сократился в 10 раз. Следователь ГСУ МВД Татарстана и гособвинение заявляли о хищениях на сумму около 12 млн рублей. Обоснованием этих сумм стали показания свидетелей и реальные сделки с коммерческими компаниями. Так, представитель компании по оказанию курьерских и транспортных услуг рассказал: по указке Токаря запчасти для вертолетов они доставляли в Москву, Минск, Севастополь, Новосибирск, Киев, Санкт-Петербург. Дважды были поставки и в Арабские Эмираты.

Отметим, что заказ запчастей для вертолетных тренажеров, аварийные люки, иллюминаторы и еще массу заказов у частников из Казани подтвердили их клиенты — представители коммерческих компаний. Правда, с одной оговоркой — происхождением товара у Токаря никто из них не интересовался. Один из таких свидетелей на допросе в суде заявлял, что невозможного для vip-клиента Токаря практически не было — «мог осуществить поставку вплоть до вертолета». Сразу отметим, таких фактов в уголовном деле не установлено… Да и завод ущерб в этой части не подтверждает, ну а разлетевшиеся по миру запчасти не изъяты и не идентифицированы как детали, сделанные именно на КВЗ.

Зато проанализированы 8 тысяч сообщений в WhatsApp на мобильниках «всемогущего» Токаря с текстовыми и визуальными сообщениями. Среди них эксперты обнаружили заказы на отдельные детали вертолетов и снимки требуемого, разговоры о цене и проч. Схожая информация нашлась в мобильниках и других фигурантов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Для выявления всей цепочки оперативники УЭБиПК МВД Татарстана и ФСБ три месяца мониторили телефонные разговоры воровского ОПС, вели за ними визуальное наблюдение, фиксировали разгрузку авто, выезжавших с запчастями за территорию предприятия. Все эти доказательства перевесили версию подсудимых: мол, краж не было, так чистили, ремонтировали и красили старые детали в гаражах, а перед продажей маркировали их клеймом КВЗ. И еще иногда завозили ржавые комплектующие на завод, чтобы навести блеск с помощью спецоборудования и вывезти обратно.

В деле фигурируют показания засекреченного свидетеля, он проходит как давний работник КВЗ Архипов. С его слов, с 2011 года на территории КВЗ действовало несколько групп по хищению деталей и комплектующих для вертолетов. Группа Токаря, уволенного еще до 2010-го по подозрению в кражах, была самой большой и состояла из бывших и действующих работников завода. Архипов показал: похищенные группой детали «приводились в надлежащий вид» и «отправлялись покупателям» через транспортные компании. Заказчики перечисляли Токарю деньги на карту, а он оплачивал труд по цепочке «соразмерно выполненной работе».

Вопрос о других воровских бригадах на КВЗ судом не исследовался. Хотя источники «Реального времени» в правоохранительных органах говорят — разработка «наследников» и «конкурентов» Токаря уже идет.

P. S.: Тем временем расследование аварии вертолета Ми-8 в Тверской области показало, что на нем были установлены поддельные запчасти — 17 несертифицированных шлангов, обеспечивавших работоспособность систем. У вертолета отказали оба двигателя. Пилот погиб, три человека пострадали.