Bloomberg: евро становится альтернативой доллару США

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Курс евро укрепляется на фоне возросшего недоверия рынков к американским активам из-за введенных США пошлин на иностранные товары. Европейская валюта начала выступать в роли «тихой гавани» для инвесторов, передает ТАСС.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года доллар два месяца подряд укреплялся по отношению к евро и к середине января почти достиг паритета. Теперь один евро соответствует $1,13, что означает падение курса почти на 10% с пика в январе.

На торгах в пятницу 75% опционных сделок по евро заключались с ожиданием дальнейшего укрепления европейской валюты. Хедж-фонды рассчитывают, что вскоре курс может достичь $1,2 за евро. Помимо американских пошлин, которые могут привести к тому, что европейские компании будут получать меньше выручки в долларах и потому снижать инвестиции в американские активы, в укреплении евро играет роль изменение политического курса в Германии. Новое правительство ФРГ, которое, как ожидается, приступит к работе в мае, планирует значительно увеличить государственные расходы, что может смягчить негативный эффект пошлин на экономическую активность в Евросоюзе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хотя не все эксперты считают, что рост евро будет долгосрочным, поскольку это сделает европейские товары дороже для иностранных покупателей, «вне сомнений [европейская] валюта переняла часть традиционной роли доллара как тихой гавани на фоне растущих сомнений относительно американской экономики и, как следствие, доллара». Такая роль евро непривычна для кризисных ситуаций, поскольку раньше эта валюта рассматривалась как рискованный актив.

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Рената Валеева