Штефан Дюрр наведет в «Наратлы» немецкий порядок. Но молоко сольет Белебею

Глава «ЭкоНивы» выкупил первый сельскохозяйственный актив в Татарстане, чтобы иметь в собственности 30 тысяч га земли для создания кормовой базы

Крупнейший производитель сырого молока в РФ — российско-германский агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра, построивший по всей стране множество ферм на 60 тысяч голов КРС, определился с местоположением своего первого молочного комплекса в Татарстане. Молочный магнат с немецкими корнями (с 2013 года — гражданин России) решил построить его на месте самого большого в Бугульминском районе комплекса ООО «Наратлы», который давал треть суточного надоя молока в районе — почти 10 тонн молока. Таким образом, дочерняя компания агрохолдинга «Северная нива Татарстан» завершает сделку по выкупу этого актива, который принадлежал ранее обанкроченной «Бугульминской продовольственной корпорации» АО «РАЦИН». Подробности — в материале «Реального времени».

Штефан Дюрр в сосновом бору

Из трех предложенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ площадок под строительство будущей мегафермы глава агрохолдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр выбрал одну, но самую лакомую — молочный комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе — и прилегающие к нему 30 тыс. га земли для пастбища КРС. Именно на этой территории им будет построена молочная мегаферма на 3,55 тысячи голов, в которую планируется инвестировать 3,5 млрд рублей. Информацию об этом подтвердили «Реальному времени» вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и глава дочерней компании «Северная нива Татарстан» Петр Дубянский.

«Они выбрали Наратлы», — сообщил Ахметов, не вдаваясь в подробности. В свою очередь Дубянский добавил, что с экологической точки зрения село Наратлы оказалось наиболее благополучной территорией по сравнению с остальными предложенными вариантами. К слову, в переводе с татарского «Наратлы» означает «Сосновый». И действительно, самая большая в Бугульминском районе старая советская молочная ферма почти на 1 000 голов расположена рядом с сосновым лесом.

«Они выбрали Наратлы», — сообщил Марат Ахметов, не вдаваясь в подробности. Фото Максима Платонова

«ЭкоНива» для двух бугульминских сел

Тяга к этой точке обусловлена тем, что сразу в трех регионах — Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области — «ЭкоНива» создает «молочный пояс» из мегаферм, который должен стать сырьевой базой для будущего перерабатывающего завода. Исполнительный директор «Северной нивы» Петр Дубянский рассказал «Реальному времени» о намерении построить в Татарстане четыре молочных комплекса по производству сырого молока: три в Бугульминском районе и один в Бавлинском. Стандартный проект мегафермы «ЭкоНивы» рассчитан на 2 800 голов КРС, в сутки он производит 80 тонн молока.

«Почему Наратлы? Сегодня здесь работает большая молочно-товарная ферма, чуть поменьше есть в соседней деревне Сугушла, — рассказал Дубянский. — Мы хотели бы оптимизировать производство сырого молока, построив современный молочный комплекс на 3 550 голов», — поделился он планами компании.

По его словам, имеющиеся молочные комплексы «не очень рентабельны», не имеют племенного поголовья и обладают «низкими показателями производства сырого молока» (8—9 тонн сырого молока в сутки). С запуском комплекса на 3 550 голов «Северная нива Татарстан» рассчитывает увеличить надои в 10 и более раз — до 90—100 тонн молока. Для заготовки кормов и создания кормовой базы зарезервирован участок почти в 30 тыс. га земли.

Наиболее вероятный срок запуска мегафермы — начало 2020 года. Источники, близкие к Минсельхозпроду РТ, утверждают, что Сбербанк выделил кредитную линию под реализацию татарстанского проекта почти на 1 млрд рублей. Оставшаяся сумма — собственные средства компании.

«Наратлы» приглянусь из-за 30 тысяч га

Сделав выбор в пользу «Наратлы», «Северная нива Татарстан» вынуждена была отказаться от реконструкции молочного комплекса в селе Надеждино Бугульминского района, долгое время считавшегося приоритетом №1. «Отбор участков под строительство фермы проводился в прошлом году, — пояснил Петр Дубянский. — Тормозом в развитии стало то, что площадка в Надеждино не прошла по одному пункту: ветеринарное разрешение мы не получили в связи с наличием на территории особо опасного объекта — скотомогильника. К этому моменту у нас была справка о благополучии села Наратлы», — уточнил он.

После этого медлить с приобретением актива больше не стали. Агентом по продаже хозяйства «Наратлы» выступило АО «РАЦИН», близкое к Минсельхозпроду РТ. По словам Дубянского, «Наратлы» и земельный участок под ним для строительства мегафермы находятся «в процессе выкупа».

«Наратлы» передано в собственность «Северной нивы Татарстан» по договору и инвестор будет рассчитываться с нами в течение нескольких лет», — подтвердил вчера генеральный директор АО «РАЦИН» Асхат Шарапов.

По его словам, с покупателем достигнута договоренность о том, что «ненужные ему механизмы и технику он может вернуть в счет долга»: «Инвестор поставил условие — мне ваша техника не нужна».

В какую сумму обойдется сделка по продаже комплекса «Наратлы», стороны не раскрывают. Источники в Минсельхозпроде РТ утверждают, что сделка не была дорогой, но не называют конкретной величины. «Эта ферма как таковая им («ЭкоНиве», — прим. ред.) не нужна — им нужны земли, — объясняет собеседник, знакомый с условиями продажи. — Они не остановятся на строительстве одной фермы, а построят в Бугульминском районе еще две столь же масштабные к 2020 году. Таковы взятые ими инвестиционные обязательства. По этой причине «ЭкоНиве» нужны 30 тыс. га земель, чтобы производить корма для трех животноводческих комплексов. И мы с радостью отдали эти земли, лишь бы он инвестировал в район и строил комплексы. Сейчас там есть скот, потому что наша политика — не сокращать поголовье, а наращивать. Ожидается, что в сентябре они построят ферму и привезут собственный скот, а действующее поголовье (это 1 200 коров), если оно устроит немцев, перейдет в новые современные фермы. Сейчас просто взять и выкинуть скот он не может, да и люди работают…»

Ожидается, что в сентябре инвесторы построят ферму и привезут собственный скот, а действующее поголовье КРС перейдет на новые современные фермы. Фото ekoniva-apk.ru



Осколок «Бугульминской продовольственной корпорации»

Приглянувшийся немцам молочный комплекс «Наратлы» есть ни что иное, как осколок обанкроченной «Бугульминской продовольственной корпорации», которая долгое время принадлежала АО «РАЦИН». По данным «СПАРК-Интерфакс», в капитал компании входило также ООО «Племптицезавод «Птицевод бугульминский». Изначально 49% акций БПК принадлежало АО «Татагролизинг» (49% акций) и Наилю Залакову (51% акций), но с июня 2011 года контрольный пакет акций перешел АО «РАЦИН», который владел им до 2014 года.

По словам источников, руководивших БПК, имущество товарной фермы «Наратлы» (оценивается примерно в 200 млн рублей) было внесено в уставный капитал «Бугульминской продовольственной корпорации» в 2007 году, под залог его брали сельскохозяйственные кредиты в Сбербанке и «Россельхозбанке». Несмотря на то, что молочный комплекс «Наратлы» давал треть суточного надоя молока в районе, предприятие оставалось убыточным. В результате «Бугульминская продовольственная корпорация» была признана банкротом в 2015 году из-за долга по кредиту на 200 млн рублей. Таким образом, «Северная нива Татарстан» завершает сделку по выкупу актива, который оказался не по зубам прежним акционерам.

Молоко потечет не в Казань, а в Белебей

Предполагается, что суточный надой молока с трех ферм может составить 345 тонн в сутки, а сама «ЭкоНива» окажется одним из крупных производителей сырого молока в Татарстане. Но весь объем будущего молока с «Наратлы» немецкие инвесторы планируют отправлять на переработку Белебеевскому молочному комбинату, а не Казанскому МК.

Мощности башкирского производителя сыров позволяют перерабатывать до 600 тонн молока в сутки, так что комбинат часто испытывает нехватку сырья. Фото mkset.ru

По словам Петра Дубянского, мощности башкирского производителя сыров позволяют перерабатывать до 600 тонн молока в сутки, так что комбинат часто испытывает нехватку сырья. Между тем прежние руководители молочного комплекса «Наратлы» утверждают, что все свежее молоко с фермы — до 10 тонн — ежедневно вывозил молоковоз Казанского молочного комбината, несмотря на большое расстояние до Казани. В то же время вывозить молоко в Белебей «ЭкоНиве» гораздо выгоднее, чем с остальных ферм Поволжья (запущены в Оренбургской области).

Впрочем, говорить об этом сейчас — все равно что делить шкуру неубитого медведя, отмечают участники молочного рынка. Они уверены, что будет найден разумный компромисс, поскольку Штефан Дюрр не просто бесстрашный инвестор, но и недавно избранный глава правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), выдвижение которого поддержал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.