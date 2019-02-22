Дмитрий Патрушев: «Поднять экспорт сельхозпродукции до $45 млрд без регионов не получится»

Поволжье тянут в экспорт: регионам поставили задачу нарастить продажи до $2,4 млрд, а Татарстану — до $360 млн

Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрий Патрушев провел в Казани расширенное совещание с главами регионов Приволжского федерального округа по поиску мер государственной поддержки для стимулирования роста экспорта сельхозпродукции из России. Он заявил, что к 2024 году объем экспорта должен вырасти до $45 млрд против нынешних $25,8 млрд, и тут же определил для каждого субъекта ПФО конкретные «ориентировки». При этом он не стал скрывать, что федеральная инициатива по наращиванию экспорта натолкнулась на сопротивление отдельных регионов округа, которые не соглашаются брать на себя повышенные обязательства.

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Перед началом расширенного заседания по наращиванию экспорта министр сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрий Патрушев в сопровождении Рустама Минниханова осмотрел выставку крупных татарстанских экспортеров. На ней представили разнообразную аппетитную продукцию «Ак Барс Холдинга», сырную коллекцию от «Азбуки сыра» Мамадышского сырного комбината, колбасную нарезку марки «РМ» агрохозяйства ИП Мутигуллин, молочную продукцию «Агросилы Групп» и Казанского молочного комбината удмуртской группы КОМОС. Несмотря на то, что молоко — скоропортящийся продукт, ижевская компания планирует экспортировать его в Китай.

Надолго Дмитрий Патрушев задержался возле экспозиции «Татспиртпрома», который выставил напоказ наиболее популярные экспортные бренды, а затем внимательно изучал синие термопакеты с молоком КМК. На выходе стояли бутыли с разлитым растительным маслом ГК «Нэфис».

Даешь экспорт на $45 млрд

Открывая совещание, Дмитрий Патрушев сообщил, что в майском указе президент РФ обозначил для АПК стратегическую цель — кратно увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции — до $45 млрд. По его словам, в 2018 году российские сельхозпроизводители экспортировали продовольствия на сумму $25,8 млрд. Выполнение задачи по удвоению экспорта «абсолютно невозможно», как выразился Дмитрий Патрушев, без взаимодействия с субъектами. С этой целью Минсельхоз России открыл серию совещаний во всех федеральных округах с определением ориентиров для каждого субъекта.

— Мы решаем, какую часть экспорта может обеспечить тот или иной регион в выполнении этой стратегической задачи, — объяснил главам Дмитрий Патрушев.

Он напомнил, что первая подобная встреча проходила в Туле с губернаторами Центрального федерального округа. «Мы совместно обсуждали формы и объемы необходимой господдержки. Здесь была продемонстрирована готовность регионов экспортировать», — с удовлетворением отметил он.

Особую надежду на выполнение этой задачи Дмитрий Патрушев связывает с ПФО, который занимает второе место в России по производству продукции АПК. «Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта вырастет свыше 6%», — отметил министр.

— По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза — с нынешних $1,2 млрд до 2,8 млрд, — обозначил он общий целевой ориентир, а затем разбил его по регионам.

Так, Саратовская область должна увеличить экспорт сельхозпродукции до $773 млн, Нижегородская область — до $490 млн, Республика Татарстан — до $360 млн. «Татарстан уверенно занимает лидирующую позицию в России по производству молока», — добавил Патрушев. «Надеемся, что со временем, в том числе благодаря аграриям республики, молоко сможет стать еще одной перспективной экспортной позицией России», — заключил он.

Строптивым регионам: потенциал развития есть у всех

Правда, не все регионы ПФО позитивно откликнулись на команду «вперед» от Минсельхоза РФ. По словам Дмитрия Патрушева, ведомство натолкнулось на явное непонимание.

— Однако министерство с некоторым недоумением воспринимает отношение отдельных субъектов к выполнению объемов производства экспортной продукции, обозначенной руководством страны. В частности, у нас были определенные сложности по договоренностям с Кировской областью и Республикой Марий Эл, — назвал он тех, кто отказался взять на себя повышенные обязательства по экспорту. — Я уважаю губернаторов этих регионов, но прошу повлиять определенным образом на (строптивых, — прим. авт.) руководителей АПК. Мы четко видим, что потенциал развития агропромышленного комплекса есть.

Минниханов: надо в 3—4 раза вырасти



Смягчил напряженный тон совещания президент РТ Рустам Минниханов. «Я думаю, что не в 2 раза, а в 3—4 раза надо вырасти», — оптимистично заявил он. Он представил развернутую картину современного АПК. Татарстан, занимающий 9% сельхозугодий в ПФО, производит 19% сельхозпродукции. «У нас выстроена эффективная система представительств за рубежом, поэтому мы нацелены на безусловное выполнение задачи по удвоению экспорта», — заверил он.

По его словам, основной драйвер роста — масложировая продукция. Лидером здесь является крупнейший в Поволжье «Казанский маслоэкстракционный завод» мощностью переработки семян 1 млн тонн в год. «К 2024 году «Нэфис» планирует нарастить объемы в 2—2,4 раза, чему будет способствовать выход на рынки Китая и Индии. Есть еще один лидер — компания «Эссен», чья продукция экспортируется в 26 стран СНГ и мира».

Сегодня татарстанские власти мотивируют сельхозпроизводителей переориентироваться на экспорт продуктов глубокой переработки. По словам Минниханова, в республике одновременно реализуются 24 проекта на 23 млрд рублей, из них пять проектов по комплексной модернизации молочных заводов. Будут открыты новые производства по переработке 1300 тонн молока в сутки, что позволит увеличить на 40% существующие мощности по переработке молока и полностью перерабатывать все производимое в республике сырое молоко. Полностью решен вопрос переработки свинины и курятины, в 2023 году обеспечим переработку мяса крупного рогатого скота.

Президент РТ попросил руководство Минсельхоза РФ обеспечить господдержку отдаленных регионов в части транспортировки зерна, эти расходы занимают 15% от стоимости. Вместе с тем он особо акцентировал внимание на необходимости льготных кредитов для строительства и модернизации перерабатывающих комплексов.

— К 2022 году планируем построить комплекс по глубокой переработке зерна мощностью 500 тысяч тонн. Это проект «Агросилы Групп». Производство биопластика из побочных продуктов, производство сахара мощностью до 10 тысяч тонн планирует создать компания ТАИФ, его стоимость составит 8,3 млрд рублей. Учитывая их масштабность, просим рассмотреть вопрос о включении этих проектов в программу льготного кредитования, — отметил Рустам Минниханов и сразу получил добро от федеральных чиновников. Они заверили, что в течение двух недель выйдет новое постановление, которое расширит список получателей субсидий на эти цели.

Халяль как драйвер экспорта

Рустам Минниханов назвал в качестве приоритетного направления экспорт халяльной продукции. Мусульманский рынок оценивается в 11% от мирового. Дубайский центр из ОАЭ готовит специалистов для республики для продвижения. Президент Татарстана также подчеркнул, что для сертификации продукции «внутри России мы должны соблюсти четко все параметры». 22 апреля в Казани в рамках экономического саммита KazanSummit 2019 пройдет выставка «Халяль-Экспо». Минниханов предложил сделать ее федеральной для продвижения продукции не только из Татарстана, но и других субъектов: «Нужно дать сигнал и другим регионам», — предложил он.

В ответ Дмитрий Патрушев признал, что халяль может обеспечить прирост экспорта, но при этом в России должны быть выработаны единые принципы и подходы для аккредитации производителей.

— У нас этот блок (продукции халяль, дозволенной шариатом, — прим. авт.) сейчас выделен в отдельную группу проработки, отдельное направление, потому что халяльная продукция — это наиболее быстрорастущий сегмент потребления продовольствия во всем мире, и это наш приоритетный целевой рынок. Поэтому мы делаем отдельную программу по халяльной продукции и вместе с Российским экспортным центром и Росаккредитацией проработаем систему, — заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин на совещании о планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК Приволжского федерального округа в Казани в пятницу.

По его словам, первые шаги уже сделаны — по договоренности с дубайским центром аккредитации совместно с центром при совете муфтиев идет аккредитация предприятий. Однако он сказал, что в последнее время появилось много, несколько десятков, разных центров аккредитации, и отметил, что нужно, чтобы «был общий порядок и принцип аккредитации».

— На мой взгляд, тема с халяльной продукцией и международной сертификацией халяльной продукции имеет очень серьезные под собой, веские основания для существования. (…) Мы четко понимаем, что это точка роста, и нужно максимально комплексно отработать эту тему, — согласился Патрушев.