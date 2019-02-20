Путин: «Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация!»
Прямая трансляция послания президента России Федеральному собранию
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Обращение главы государства началось в 12.00 и проходит в Гостином дворе. Ключевые темы: льготы для российских семей с детьми, развитие медицины и образования, поддержка села, мусорная и другие реформы. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию обращения российского лидера.
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