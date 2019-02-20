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Путин: «Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация!»

11:50, 20.02.2019 2

Прямая трансляция послания президента России Федеральному собранию

Путин: «Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация!» Фото: kremlin.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Обращение главы государства началось в 12.00 и проходит в Гостином дворе. Ключевые темы: льготы для российских семей с детьми, развитие медицины и образования, поддержка села, мусорная и другие реформы. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию обращения российского лидера.

Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:36
    многообещающе получилось, теперь главное, чтобы все исполнили
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    Анонимно 14:20
    Сначала у всех много чего забрали. Теперь кому-то что-то не много дадут. После пенсионки кто-то ещё верит?
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