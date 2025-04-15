Татарстанские депутаты поддержали инициативу о сокращении рабочего дня для женщин

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили предложение о сокращении рабочего дня для женщин, поступившее от Госдумы России. Об этом сообщает «Вести Татарстан».

Женщины положительно оценили инициативу, отметив, что дополнительное время можно направить на заботу о детях. Мужчины также увидели в предложении плюсы, указав, что это позволит лучше совмещать работу и семейные обязанности.

— На демографию, скорее всего, влияния не будет, но это даст возможность маме больше времени проводить со своими детьми, — отметила депутат Госсовета, председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова. Она добавила, что во многих организациях уже существует практика «маминого дня», когда раз в месяц женщины могут взять выходной для общения с ребенком.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В то же время эксперты признают, что инициатива не будет востребована во всех профессиях. Ее реализация потребует учета специфики разных сфер деятельности и общественного мнения.

Напомним, что депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин на один час с сохранением заработной платы. По мнению депутата, это позволит женщинам уделять больше времени семье и детям.

Матвей Гавриков