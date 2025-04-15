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ЦБ отозвал лицензию у уфимского «ПромТрансБанка»

08:13, 15.04.2025
ЦБ отозвал лицензию у уфимского «ПромТрансБанка»
Фото: Дарья Пинегина

Центробанк отозвал лицензию у зарегистрированного в Башкирии «ПромТрансБанка» (ПТБ) с 15 апреля 2025 года. Кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе России по величине активов, сообщается на сайте регулятора.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

— Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 апреля 2025 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «ПромТрансБанк», — сказано в сообщении.

Отзыв лицензии связан с нарушениями федеральных законов о банковской деятельности, нормативных актов ЦБ, а также требований в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Функции временной администрации переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

24 января Банк России аннулировал лицензию на управление ценными бумагами у московского АО «НС Банк».

Матвей Гавриков

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