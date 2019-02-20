Послание Путина: льготы для многодетных, миллион учителям и «подхрюкивающие сателлиты»

Очень практичное, конкретное и цельное послание! Когда президент начал, сразу сказал, что послание посвящено нашим внутренним проблемам. А наша главная внутренняя проблема — это бедность, которую надо побороть, и экономический рост, которого мы должны достичь. Задачи очень непростые, но это можно все решить.

Послание ставит конкретные задачи по трем блокам. Первый — это блок социальной направленности, очень важный, вынесены беспрецедентные инициативы. Мы всегда говорили, что основная проблема России — снижение рождаемости, и вся проблема с бедностью — это бедность в семьях с детьми. Инициатива, которая позволяет компенсировать 450 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей при выплате ипотеки наряду с материнским капиталом, — это, конечно, расходная часть бюджета, но это серьезная поддержка. Важно сказать, что эта инициатива позволит несколько нивелировать проблему реформы строительной отрасли, когда все эксперты говорили о том, что ввод жилья может уменьшиться при переходе на эскроу-счета.

Также важные инициативы — программа «Земский доктор» и новая программа «Земский учитель». Оказание медицинской помощи на селе — большая проблема. Лишь ограниченное число врачей по возрастному цензу могли воспользоваться субсидией в миллион рублей и переехать в село, построить себе дом. Сейчас это ограничение по возрасту снимают, что очень важно. Все-таки очень много опытных врачей смогут поехать на село. И сейчас такая же программа начинается по педагогам. Тем более что у учителей есть льготы на оплату услуг ЖКХ в сельской местности.

Следующий блок — деловой климат. Есть инициативы в том, что мне близко, — здравоохранение, образование. В 2019 году истекал срок льготы по налогу на прибыль всех частных медицинских организаций. Для них это катастрофа, потому что, если бы с 1 января 2020 года им пришлось платить 20% налога, это было бы большой проблемой. Мы об этом говорили, и президент принял решение и дал поручение правительству — бессрочно отменить для них налог на прибыль. Это значит, что частные медицинские центры будут дальше развиваться, инвестировать в отрасль и помогать максимально государственному здравоохранению, так же в образовании и других сферах.

Отмечу, что наряду с поддержкой делового климата президент поручил реформировать надзор и контроль за бизнесом. Об этом говорят уже два года, помните, даже на встречах по самозанятым об этом просили. И вот президент сказал: все, с 2021 года отменить действие всех нормативных актов и создать новые совместно с предпринимателями — это, конечно, очень важная и серьезная инициатива, на нее есть огромный социальный запрос, и в первую очередь в сфере предпринимательства.

Последний — международный блок. Президент подчеркнул, что все меры, которые принимает Россия в области обороны, носят только ответный характер на не всегда дружелюбную политику иных государств. На самом деле, конечно же, наша страна крайне заинтересована в налаживании нормальных деловых отношений со всеми государствами. И как только Россия получит вектор от других государств, ответные меры будут носить абсолютно иной характер.