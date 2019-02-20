Послание Путина: льготы для многодетных, миллион учителям и «подхрюкивающие сателлиты»
Полтора часа выступления в пяти пунктах: кратко и по существу
Сегодня Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Послание носило социальный характер и отражало майские указы. Цели, по его словам, амбициозные, а тем, кто привык работать по накатанной, лучше встать и уйти. Но никто из зала не ушел. Наиболее значимая новость в том, что государство компенсирует семьям, где с 1 января 2019 года появился третий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотеке. Учителям будут платить по 1 млн за переезд в село. Подозреваемых в экономических преступлениях Путин просил не держать под стражей без уважительного повода, рассказал о военных новинках из «загашника» и пригрозил «партнерам» ответным ударом. Главное из полуторачасового выступления «Реальное время» уместило в пяти пунктах.
- Поддержка семей с детьми: пособия, налоговые льготы, доступная ипотека
«Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния».
Сейчас семьи, в которых появился второй и последующий ребенок, могут получить ежемесячную выплату из материнского капитала. Сейчас эту выплату получают семьи, в которых доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека. Путин предложил установить порог в два прожиточных минимума.
Пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличат с 1 июля с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. «Понимаю, конечно, что и это немного», — признал Путин.
Для многодетных введут вычет по 5 кв. м в квартире и 7 кв. м в доме на каждого ребенка по налогу на имущество. То есть если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то теперь, если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров. В Казани с 2016 года (подобные льготы действуют и в других муниципалитетах) многодетные семьи освобождены от налога на имущество, так что новую федеральную льготу даже не заметят.
Еще многодетные семьи освободят от налога на землю по участкам до 6 соток, эта льгота действует сейчас для пенсионеров.
Фото Ирины Анисимовой
Ипотека: льготную ставку в 6% для семей, в которых родился второй и последующий ребенок, распространят на весь период кредита, а не на первые три года или пять лет, как сейчас. Из бюджета это потребует 30 млрд: «Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять. Они у нас есть», — заявил Путин.
Семьям, где рождается третий и последующий ребенок, погасят 450 тысяч рублей ипотеки. Эта мера начнет действовать задним числом — с 1 января 2019 года. «Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры».
Введут ипотечные каникулы, ставку в течение трех лет снизят до 8%.
- Образование, здравоохранение, культура
До конца 2021 года Путин поручил решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест. За три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд рублей.
Порядка 200 тысяч детей ходят в школы, где нет водопровода и канализации. За два года Путин поручил эту проблему решить. К концу 2021 года все школы России должны иметь доступ к высокоскоростному интернету.
Аналогично программе «Земский доктор» с 2020 года запустят программу «Земский учитель», по ней единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые переедут в села и малые города.
Модернизацию системы среднего профессионального образования ускорят. В ближайшие годы оснастят современным оборудованием 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах.
Фото Максима Платонова
Здравоохранение. В 2019—2020 годы должно быть построено 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. Заработает проект «Бережливая поликлиника», который избавит от очередей в первичном звене.
Для участников программ «Земский доктор» отменят возрастное ограничение — врачи старше 50 лет также смогут получить 1 млн при переезде на работу в село или малый город, фельдшеры — 500 тысяч рублей.
На борьбу с онкологией направят за 6 лет 1 трлн рублей.
Культура. По аналогии с медицинскими и образовательными организациями региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки освободят от налога на прибыль. «Это позволит им ежегодно экономить примерно 4 миллиарда рублей и направить их на свое развитие, на повышение зарплат сотрудников».
- Экономика, бизнес, предпринимательство
Сейчас, по словам Путина, исторические возможности для качественного роста российского бизнеса. В рамках нацпроектов планируются закупки медицинского, строительного и другого оборудования на сумму 6 трлн рублей, Путин попросил, чтобы деньги остались в России и оборудование было отечественное.
Он призвал использовать природные возможности России для выращивания экологически чистой продукции и поручил создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции. «На внешнем [рынке] пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей».
Фото Максима Платонова
Путин снова попросил не «кошмарить» малый бизнес: «Сегодня почти половина дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям». Он попросил Верховный суд и прокуратуру ограничить поводы, благодаря которым подозреваемым в экономических преступлениях раз за разом продлеваются сроки содержания под стражей.
Агентству стратегических инициатив поручили создать сервис, с помощью которого предприниматели смогут публично рассказывать о давлении на бизнес. Следственному комитету — подготовить регламент работы с обращениями, включая четкие сроки их рассмотрения.
- Военно-оборонный комплекс: перспективные новинки из «загашника»
Путин сообщил, что ВМФ России будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.
Еще одна «перспективная новинка», как выразился Путин, — гиперзвуковая ракета «Циркон» со скоростью полета около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способная поражать как морские, так и наземные цели.
Началось серийное производство комплекса «Авангард». Проводится испытания беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты «Сармат». Лазерные установки «Пересвет» в декабре заступят на боевое дежурство. Проходят испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», а также подводный беспилотный неограниченной дальности аппарат «Посейдон».
Россия продолжит развивать Вооруженные силы, повышать интенсивность и качество боевой подготовки, в том числе с учетом опыта антитеррористической операции в Сирии. Путин сказал, что в «загашнике» есть много интересных военных разработок.
Фото mil.ru
- Внешняя политика: дружба с Белоруссией и Китаем, «партнерские» отношения с США и «подхрюкивающими»
Рассказ о военной мощи страны был прелюдией к теме внешней политики. С Белоруссией Россия будет углублять взаимодействие, с Индией — раскрывать потенциал, с Японией — развивать политический диалог. Отношения с Китаем Путин назвал «примером плодотворного сотрудничества в экономике». В сторону Европы выразил надежду на реальные шаги по восстановлению нормальных политических и экономических отношений.
На отношениях России с США Путин остановился подробнее. Начал с выхода США из ДРСМД. По его словам, «нужно было нашим американским партнерам выйти по-честному, как в 2002 году из ПРО, а не использовать надуманные обвинения в адрес России».
— Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу.
По словам Путина, если США поставят ракеты в Европе (которые могут долететь до России за 10 минут), то Россия будет вынуждена принять ответные меры. Путин сказал, что Россию считают чуть ли не главной угрозой, но «Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер».
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Айрат Фаррахов депутат Госдумы от Татарстана
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Очень практичное, конкретное и цельное послание! Когда президент начал, сразу сказал, что послание посвящено нашим внутренним проблемам. А наша главная внутренняя проблема — это бедность, которую надо побороть, и экономический рост, которого мы должны достичь. Задачи очень непростые, но это можно все решить.
Послание ставит конкретные задачи по трем блокам. Первый — это блок социальной направленности, очень важный, вынесены беспрецедентные инициативы. Мы всегда говорили, что основная проблема России — снижение рождаемости, и вся проблема с бедностью — это бедность в семьях с детьми. Инициатива, которая позволяет компенсировать 450 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей при выплате ипотеки наряду с материнским капиталом, — это, конечно, расходная часть бюджета, но это серьезная поддержка. Важно сказать, что эта инициатива позволит несколько нивелировать проблему реформы строительной отрасли, когда все эксперты говорили о том, что ввод жилья может уменьшиться при переходе на эскроу-счета.
Также важные инициативы — программа «Земский доктор» и новая программа «Земский учитель». Оказание медицинской помощи на селе — большая проблема. Лишь ограниченное число врачей по возрастному цензу могли воспользоваться субсидией в миллион рублей и переехать в село, построить себе дом. Сейчас это ограничение по возрасту снимают, что очень важно. Все-таки очень много опытных врачей смогут поехать на село. И сейчас такая же программа начинается по педагогам. Тем более что у учителей есть льготы на оплату услуг ЖКХ в сельской местности.
Следующий блок — деловой климат. Есть инициативы в том, что мне близко, — здравоохранение, образование. В 2019 году истекал срок льготы по налогу на прибыль всех частных медицинских организаций. Для них это катастрофа, потому что, если бы с 1 января 2020 года им пришлось платить 20% налога, это было бы большой проблемой. Мы об этом говорили, и президент принял решение и дал поручение правительству — бессрочно отменить для них налог на прибыль. Это значит, что частные медицинские центры будут дальше развиваться, инвестировать в отрасль и помогать максимально государственному здравоохранению, так же в образовании и других сферах.
Отмечу, что наряду с поддержкой делового климата президент поручил реформировать надзор и контроль за бизнесом. Об этом говорят уже два года, помните, даже на встречах по самозанятым об этом просили. И вот президент сказал: все, с 2021 года отменить действие всех нормативных актов и создать новые совместно с предпринимателями — это, конечно, очень важная и серьезная инициатива, на нее есть огромный социальный запрос, и в первую очередь в сфере предпринимательства.
Последний — международный блок. Президент подчеркнул, что все меры, которые принимает Россия в области обороны, носят только ответный характер на не всегда дружелюбную политику иных государств. На самом деле, конечно же, наша страна крайне заинтересована в налаживании нормальных деловых отношений со всеми государствами. И как только Россия получит вектор от других государств, ответные меры будут носить абсолютно иной характер.
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Айрат Хайруллин депутат Госдумы от Татарстана, заместитель председателя комитета ГД по аграрной политике
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Большая часть послания была продиктована внутренней повесткой дня нашей страны. Меня очень заинтересовали подходы по устранению бедности. Мы с вами знаем, что основная бедность сосредоточена в сельской местности, и я, как зампред комитета по аграрной политике, ежедневно занимаюсь этими вопросами, и для меня это очень важно. Я был очень доволен такой постановкой вопроса президентом в адрес правительства. Это вселяет надежду на то, что мы все-таки будем поднимать уровень доходности нашего сельского хозяйства, для этого существуют мировая практика и меры поддержки, что и как делать, и я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении.
Мне понравился подход относительно демографии и поддержки молодых семей в части списания 450 тыс. рублей по ипотеке. Это серьезная поддержка будет, потому что сегодня многие мамы, прежде чем решиться на второго, третьего ребенка, начинают смотреть на бюджет семьи. Для них экономическая составляющая очень важна, то есть они хотят завести детей, у них есть желание, чтобы семья была большой и было два-три ребенка, но пока им финансы не позволяют. С этой точки зрения это был серьезный посыл со стороны президента, и он внушает оптимизм.
Сегодня было определено еще много мер социальной и экономической поддержки. Например, в части поддержки выплат на ребенка — уже не 11 тысяч рублей, а исходя из размеров двух прожиточных минимумов — это очень серьезно расширит круг получателей этой поддержки и поможет нашим молодым заводить больше детей.
Что касается международной политики, вы знаете, в какой ситуации мы находимся, что США вышли в одностороннем порядке из тех договоренностей, что были еще в советские времена. Страна усиленно работает по защите своих интересов и границ. И Владимир Владимирович поделился рядом мыслей и озвучил, что мы не хотим ни с кем ссориться, хотим добрых отношений с великой державой — Америкой, но и всегда будем защищать интересы России, потому что она есть и будет страной самодостаточной, которая никогда своим суверенитетом не поступится, лишь бы не было войны, как говорится.
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Константин Калачев политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы»
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У меня двойственное восприятие послания Путина. Оно действительно выглядело социально направленным, но только первые 45 минут. Я так понимаю, что власть столкнулась с определенными вызовами и угрозами. Притом что президент у нас системообразующий, это наш «зонтик», та самая вертикаль, которая все пронизывает, его рейтинг пошел вниз. И очевидно было, что люди устали от внешней политики и хотят, чтобы с ними говорили о политике внутренней — о развитии. Думаю, что люди, которые занимаются внутренней политикой, смогли убедить и пролоббировать в этот раз социальную ориентацию послания. Но президент у нас человек немолодой, он не меняется. Его привычки и пристрастия не меняются, и сегодняшнее послание это показало. Треугольник — Путин, Шойгу и Лавров — прочнее, чем любые другие конструкции. Потому что президент, конечно, волновался и его голос дрожал, когда он говорил про внутреннюю повестку, и все было хорошо, и любой критик вроде меня готов был ему аплодировать первые 45 минут, пока не пошла речь по накатанной, все о том же — о геополитике, о «подхрюкивании», Европе — Америке, о наших партнерах в США, о ракетах — наших и не наших и т. д.
Я боюсь, что президента мы уже не поменяем. Мы можем меняться сами. На самом деле, мы меняемся, и, соответственно, президент, как человек рефлексирующий, на социологию реагирует, то есть ему говорят, что рейтинг пошел вниз, что люди ждут решений по социальной поддержке по развитию страны, и он отреагировал. Но при этом его все равно больше увлекает геополитика. Это было настолько заметно, что даже грустно стало.
Так вот, я думаю, самое важное, что должны делать люди, это честно отвечать на вопросы социологов. Потому что наша власть, хотя она и элита и оторвана от народа, в любом случае боится потерять все и поэтому так или иначе воспринимает мысль, что источник власти у нас народ: «глубинный», «неглубинный», такой или другой, но в общем народ. И первая часть послания шла от запросов народа, запросов большинства, то есть она и была для большинства. А вторая часть послания была для самого Путина — это его любимые игрушки.
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