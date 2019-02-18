«Cтроим ФАПы, а там работать некому!»: президент раскритиковал районы за нехватку врачей

На местах жалуются на краткосрочные и не очень жесткие обязательства для целевиков — те сбегают в частные клиники

На прошедшем совещании у президента Татарстана подняли проблему острой нехватки врачей в больницах и поликлиниках. «Это зона ответственности глав районов!» — раскритиковал районы за низкую укомплектованность медицинскими кадрами Рустам Минниханов. В муниципалитетах оправдываются: проблема в отсутствии распределения медиков, к тому же в борьбе за специалистов бюджетные клиники проигрывают частной медицине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Больше всего врачей в Сабах, меньше — в Базарных Матаках

На совещании у президента министр здравоохранения Марат Садыков представил данные укомплектованности поликлиник и стационаров — в среднем по республике и по каждому району в отдельности. Так, на 10 тысяч татарстанцев приходится 35 врачей и 90,7 средних медработников.

Поликлиники по итогам прошлого года были обеспечены кадрами на 69,8%. При этом в Актанышской ЦРБ укомплектованность составляет 60,4%, Тетюшской ЦРБ — 60,1%, медицинских организаций Набережных Челнов — 59,4%, медицинских организаций Альметьевского района — 57,3%, Сармановской ЦРБ — 57,0%, Лениногорской ЦРБ — 55,1%, медицинских организаций Нижнекамского района — 54,5%, Заинской ЦРБ — 51,8%, Чистопольской ЦРБ — 51,1%, Мензелинской ЦРБ — 50,8%, Спасской ЦРБ — 50,0%, Менделеевской ЦРБ — 47,5%. Наибольшим числом врачей и медсестер могут похвастать Пестречинская и Сабинская ЦРБ (более 90%).

В стационарах средняя укомплектованность по республике — 61,0%. При этом в стационарах Азнакаевской ЦРБ — 46%, Нурлатской ЦРБ — 45,8%, Новошешминской ЦРБ — 44,4 %, медицинских организаций Нижнекамского района — 43,8%, Заинской ЦРБ — 41,4%, Тукаевской ЦРБ — 41,2%, Аксубаевской ЦРБ — 40,8%, Лениногорской ЦРБ — 40,5%, Чистопольской ЦРБ — 40,4%, Сармановской ЦРБ — 40,0%, Мензелинской ЦРБ — 36,0%, Базарно-Матакской ЦРБ — 30,4%. Лучше всех кадрами обеспечены в Верхнеуслонской, Кайбицкой, Актанышской и Пестречинской ЦРБ (около 90%). При этом больше всего пенсионеров трудятся в Спасской, Чистопольской, Менделеевской, Тетюшской, Мензелинской и Бавлинской ЦРБ.

Марат Садыков представил данные укомплектованности поликлиник и стационаров — в среднем по республике и по каждому району в отдельности. Фото Максима Платонова

«Весь мир у нас учится, а мы себе не можем подготовить!»

Чтобы решить проблему с нехваткой врачей, в республике работает программа «Земский доктор». Медик, согласившийся уехать на село, получает миллион рублей на улучшение жилищных условий. В рамках программы на 2012—2018 годы трудится 551 врач. Лидеры в этом направлении Высокогорский (41 человек), Зеленодольский (36 человек), Актанышский (36), Муслюмовский (30) и Пестречинский (30) районы.

Но, как показывает вышеприведенная статистика, полностью покрыть дефицит медицинских кадров на местах «Земский доктор» не может. Для решения проблемы министр предложил ряд мер на уровне районов:

усилить контроль исполнения обязательств по договору о целевом обучении;

строить ипотечное жилье в малочисленных районах с предоставлением гранта;

использовать иные формы предоставления жилья (аренда, соцнаем) для молодых специалистов, прибывших из других районов республики и российских регионов;

предоставлять целевикам стипендии;

продолжить действие программы «Земский доктор» в 2019 году.

Рустам Минниханов посетовал: при том что республиканский бюджет выделяет серьезные средства на развитие медицины, отдачи нет: «Мы вкладываем деньги в капремонт поликлиник, строим ФАПы, а там работать некому! — обратился к руководству муниципалитетов президент:

— По целевикам вы пишете письма, мы их включаем, а они не возвращаются в районы. Сейчас по целевикам будет более жесткая позиция. Это зона ответственности глав районов! Это же ваши люди, на вашей территории! Им нужны специалисты. Надо создать для них самые лучшие условия. У нас мощнейший университет, весь мир у нас учится, а мы себе не можем подготовить!

Президент связался по видеосвязи с руководством Альметьевского района, Набережных Челнов, Нижнекамска, поднял проблему нехватки врачей — не только в отдаленных райцентрах, но и в крупных городах республики. Фото Максима Платонова

Татарстанский лидер обратился не только к главам, но и вице-премьеру Фазлеевой: «Давайте немного займемся, Лейла Ринатовна, вы куратор, давай думайте — так дальше не пойдет! Наши товарищи в Минздраве: «Дайте гранты», мы: «Пожалуйста» — никогда не отказывали. Из наших инвестиций эти гранты — три копейки, но все наши инвестиции — это ноль, пока там не будет людей! Они могут из-за 2—3 млрд ходить, а здесь вопрос — 100—200 млн дать, чтобы как-то эту систему раскачать, она сегодня очень важная!»

Президент связался по видеосвязи с руководством Альметьевского района, Набережных Челнов, Нижнекамска, поднял проблему нехватки врачей — не только в отдаленных райцентрах, но и в крупных городах республики. Предложил обратить внимание на переподготовку и перепрофилирование специалистов по тем направлениям, которые сегодня наиболее важны и востребованы. Ректор КГМУ Алексей Созинов призвал районы более тесно контактировать со студентами-целевиками и по возможности выплачивать им стипендии.

«Пять лет после учебы отработали, а потом сбегают в частные клиники»

«Реальное время» связалось с представителями районов и горздравов — узнать, какие меры будут приняты после критики президента и почему на местах по-прежнему не хватает врачей. Напомним, что кроме программы «Земский доктор» есть еще грантовая система для привлечения медиков в районы — специалист получает 500 тысяч на погашение соципотеки и другие меры поддержки в виде предоставления арендного жилья, оплаты половины стоимости обучения по целевой программе.

Начальник управления здравоохранения Альметьевского района Вера Головина отметила, что нехватка медиков — общая проблема для всей России, и напомнила выражение главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, что у нас нет кадрового дефицита врачей, а есть неправильное распределение существующих ресурсов:

— У нас происходит концентрация по специальностям, которые на местах не востребованы, и концентрация специалистов в федеральных центрах. Хочет человек быть неврологом, отучится и уезжает в федеральный центр, а на месте нам нужен врач общей практики. Нам нужны анестезиологи, реаниматологи, а после ординатуры нет стольких выпускников. В советское время было жесткое распределение по потребностям по всей стране, не использовали резерв вуза только на одну территорию, но сейчас такого нет. Взять Ярославль: численность населения чуть больше, чем в Альметьевском районе, у них свой университет, причем рядом и Москва с их вузами, мы понимаем, что там на единицу жителя будет больше выпускников-медиков, — поясняет Головина.

Вера Головина отметила, что нехватка медиков — общая проблема для всей России, и напомнила выражение главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, что у нас нет кадрового дефицита врачей, а есть неправильное распределение существующих ресурсов. Фото zt116.ru

Еще одна проблема, по ее словам, в том, что в России нет строгих обязательств для граждан, получивших медицинское образование за счет бюджета, работать потом в государственных поликлиниках или больницах, как это сделано в Европе. Обязательства по отработке для целевиков слишком краткосрочные и не очень жесткие, считает собеседница издания:

— В Европе, если ты получишь бесплатное образование, ты должен потом всю жизнь работать в государственной клинике. А у нас пять лет после учебы отработали, а потом они сбегают в частные клиники. По договору — 3—5 лет положено, это еще совестливые студенты отрабатывают, некоторые еще раньше уходят.

Сейчас в Альметьевском районе трудятся 595 врачей, укомплектованность — 61,7%, цифры отличаются от тех, что прозвучали в кабмине, потому что на совещании не учли данных медсанчасти «Татнефти», которая также обслуживает население, пояснила Головина. Тем не менее, по ее словам, в районе признают, что этого недостаточно, и работают дальше над привлечением медиков. За два года сюда приехали 114 врачей, в КГМУ обучаются 20 целевиков, правда, им еще нужно два года на прохождение ординатуры, плюс кто-то успевает за это время выйти замуж и остаться в городе, «но это единичные случаи», говорят в горздраве. Есть программа, где республика оплачивает 50% стоимости обучения, за остальное платят родители студентов, кроме того, район дополнительно выделил деньги на обучение еще пятерых. В одной из школ открыт специальный медицинский класс, где учатся 25 учеников. «Надеемся, что они тоже потом поступят на врачей», — отметила Головина. По программе «Земский доктор» в районе работают 16 врачей. Еще 87 — пригласили со всей России по грантам в 500 тысяч по соципотеке, но только 31 уже смог решить квартирный вопрос, еще 39 — в ожидании, а 17 — уехали обратно, не дождавшись (с 2013 г.), когда им построят соципотечное жилье, — так и что и здесь есть над чем поработать.

И.о. главврача Чистопольской ЦРБ Михаил Баранов рассказал, что с целевиками работа продвигается неплохо, но также признал, что этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит врачей в районе:

— У нас 12 человек по грантам «50 на 50», а в 2018 г. еще 11 человек пришли — это четыре студента вернулись, и еще семь человек — медики со стажем. В этом году у нас, правда, двое не вернулись с учебы по причине того, что они ушли на коммерческую ординатуру, — отметил Баранов. — Тут ведь еще многое от города зависит. У нас город «пожилой» в основном, предприятий мало работает. Молодежь не стремится здесь остаться, наоборот — уезжает. У нас 41% медиков — это пенсионеры.

Хорошей практикой Созинов считает заботу руководства районов о своих целевиках — студентах вуза, которые поступили на льготных условиях по направлениям от местных лечебных учреждений. Фото kpfu.ru

— По целевикам у нас вопросов нет, Чистополь, если обратили внимание на слайдах на совещании, был единственным городом, где целевики вернулись. Мы еще работаем по программе «50 на 50», здесь у нас 12 человек обучаются. Надеемся, что это привлечет. Работаем также по привлечению иногородних врачей. Есть врачи из Ижевска, Улан-Удэ, даже из Казани, приток есть. В основном наше подспорье в том, что в том году заработала программа арендного жилья, ну и сотрудники — кадровая служба — работают. За три года с 46% до 53% мы подняли укомплектованность медицинскими кадрами, — сообщил руководитель аппарата Чистопольского района Равиль Мазгутов.

Когда внимание не главное

— Изменить ситуацию, обеспечить приток кадров в районы поможет только системная, комплексная работа министерства, муниципальных органов, государственной власти и вузов, — считает ректор КГМУ Алексей Созинов. — Работа главным образом нужна не по подготовке, а по закреплению тех, кто приезжает и начинает работать. А для них самым важным являются жилье, социальная поддержка и заработная плата.

Хорошей практикой Созинов считает заботу руководства районов о своих целевиках — студентах вуза, которые поступили на льготных условиях по направлениям от местных лечебных учреждений:

— Скажем Альметьевск, Заинск следят за своими студентами, хорошие практики в этом плане есть у соседей — Марий Эл, Чувашии…

Только вот, несмотря на «хорошую практику» контроля за студентами-целевиками, в том же Заинске укомплектованность стационара ЦРБ медкадрами составила в 2018 году, по данным Минздрава РТ, всего 41,4%, а укомплектованность поликлиники — 51,8%. Получается, внимание района к студентам, получившим направление на учебу, не такой уж и решающий фактор.

У среднего медицинского персонала в «среднем по больнице» зарплата — 32,24 тыс. рублей, в муниципальных учреждениях — 22,32 тысячи. Фото Максима Платонова

Зарплата по больнице — втрое ниже «средней»

Наделавшее несколько месяцев тому назад много шума сообщение министра здравоохранения Марата Садыкова о том, что средняя заработная плата врачей в РТ 65 тыс. рублей в месяц, — вовсе не шутка, а информация, основанная на данных Татарстанстата. На официальном сайте ведомства опубликован отчет, в котором черным по белому написано, что в январе — декабре 2018-го врачи и работники медицинских организаций государственной и муниципальной форм собственности, имеющие высшее образование, в среднем получали 64,23 тыс. рублей в месяц. Только в федеральных медучреждениях их зарплата составляла 65,35 тыс. рублей, в республиканских — 64,28 тыс., а в муниципальных — 26,7 тыс. рублей. Похожая картина — у среднего медицинского персонала: в «среднем по больнице» зарплата — 32,24 тыс. рублей, в муниципальных учреждениях — 22,32 тысячи.

А на какую зарплату заманивают специалистов главврачи центральных районных больниц в реальности, легко узнать из базы вакансий центра занятости населения РТ, регулярно публикуемой в интернете. К примеру, в ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ», где зафиксирован республиканский антирекорд по укомплектованности кадрами стационаров — 30,4%, врачу-отоларингологу готовы предложить от 23 000 руб., анестезиологу-реаниматологу — от 22 874 руб., терапевту — от 20 000 руб., а актуальнейшему для традиционно «йододефицитного» Татарстана врачу-эндокринологу — от 21 600 руб. в месяц. Польстившимся на эти ставки докторам добирать до средней зарплаты придется сверхурочными и подработками. И не факт, что доберут.

Впрочем, и в других районах республики зарплаты не выглядят привлекательными. К примеру, в ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ», где зафиксирована самая низкая в республике укомплектованность кадрами поликлинического звена — 47,5%, ищут врача-педиатра на зарплату от 27 000 руб., участкового терапевта — от 34 900 руб., офтальмолога — от 27 600 руб., акушера-гинеколога — от 27 600 руб., рентгенолога — от 27 600 руб., онколога — от 27 600 руб., хирурга — от 27 600 рублей…

Миллион или карьера

Почему в борьбе с нехваткой кадров не смогут помочь ни направление в мединституты из районов целевиков, ни госпрограммы, направленные на поддержку медицинских кадров на селе, ни даже попытки повысить реальные зарплаты «земским» медикам, случись они в будущем, «Реальному времени» объяснила начмед того самого, больше всех в республике страдающего от нехватки кадров стационара Базарно-Матакской ЦРБ.

— Наши целевики в основном возвращаются в район, — рассказала Эма Шайхутдинова. — Уже два года выпускники, направленные от нас в КГМУ, приезжают работать. Да, конечно, кто-то выходит замуж, берет открепление и уезжает к мужу, но это жизнь, и всегда так было. Это не критично, это единицы, и это не создает проблемы. Наша беда в другом: изменившаяся система образования теперь не позволяет целевикам прийти в стационар сразу после выпуска из вуза. Они по окончании курса могут работать только в первичном звене — в поликлинике. Именно поэтому в среднем у поликлиник сегодня укомплектованность кадрами выше.

Как пояснила Шайхутдинова, чтобы иметь право работать в стационаре, выпускники медуниверситета по новым правилам должны пройти ординатуру, которая длится от 2 до 5 лет в зависимости от того, какую специализацию выбрал молодой врач:

— Получается, когда наши целевики возвращаются, они должны, согласно контракту, отработать три года в первичном звене, а потом поступить в ординатуру и отучиться еще несколько лет. С учетом того, что они уже отучились 6 лет в медуниверситете, полный курс обучения специалиста растягивается больше чем на 10 лет. А у них своя жизнь, планы, семьи… И не все потом идут в ординатуру, тем более что квоты там для наших выпускников минимальные. Мы уже думаем, что надо искать поддержки в решении этого вопроса у ректора КГМУ Созинова…

Впрочем, даже если эти планы и надежды осуществятся, не факт, что вопрос дефицита медкадров в ЦРБ удастся «закрыть». По словам начмеда Базарно-Матакской ЦРБ, сегодня тут в основном работают пенсионеры, а доктора, приехавшие в район в рамках программы «Земский доктор», «получили свой миллион и через несколько лет уехали, так как они были заинтересованы в развитии своей карьеры». За карьерой могут погнаться со временем и целевики. И в этом случае, подчеркнула Эма Шайхутдинова, даже жилье, которым в Базарных Матаках докторов обеспечивают, специалистов не удержит.

Начнут с анализа

Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, которой президент РТ дал поручение всерьез заняться разработкой планов по решению кадровой проблемы в медицине, рассказала «Реальному времени», что начать планирует с анализа:

— Надо понять, из чего складывается дефицит, сколько сегодняшних целевиков не возвращаются на места, в чем причины, какую долю в общем оттоке кадров занимает каждая из них. Обеспечить медицину кадрами — проблема не только нашего региона, а общероссийская, но она решаемая. Решать надо комплексно, и задействовать придется многие направления, их Марат Наилевич [Садыков] уже озвучил на совещании. Это будет долгий путь, но дорога в тысячу шагов начинается с первого шага.

По словам вице-премьера, одним из путей борьбы с дефицитом медкадров может стать широкое возрождение в школах профильных медицинских классов — чтобы с малых лет пробуждать интерес к профессии, помогать будущим врачам утвердиться в выборе жизненного пути. Еще одна задача — поднять престиж профессии. И в этом Лейла Фазлеева рассчитывает на помощь СМИ — ей хотелось бы, чтобы журналисты не только замечали и тиражировали все промахи медиков, но и как можно больше рассказывали о достижениях и успехах. А третья, но далеко не последняя в длинном списке мер — это необходимость тщательно отслеживать, куда деваются целевики — возвращаются на родину или нет, и если нет — то разбираться, почему не возвращаются, с каждым, искать причины «дезертирства».

Лейла Фазлеева рассчитывает на помощь СМИ — ей хотелось бы, чтобы журналисты не только замечали и тиражировали все промахи медиков, но и как можно больше рассказывали о достижениях и успехах. Фото Максима Платонова

О проблемах, связанных с оттоком «земских докторов», с тем, что выпускники КГМУ не могут приходить сразу в стационары, вице-премьер знает, но также считает, что судить о ситуации и искать из нее выходы можно только после глубокого анализа, который, по сути, еще только предстоит провести.