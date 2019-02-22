Эхо «тухлятины» под Казанью: на «Даль-Каме» провели обыски и изъяли документы

Следком возбудил еще одно уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам зеленодольского мясокомбината

Фото: Василя Ширшова

В Татарстане завели второе уголовное дело в отношении неустановленных лиц ЗПМК «Даль-Кама», на этот раз по невыплате зарплаты (ст. 145 УК РФ). Руководство комбината не рассчиталось с 38 сотрудниками, задолжав им за несколько месяцев прошлого года в общей сложности 4,4 млн рублей. Представители Следкома провели на «Даль-Каме» обыски и изъяли личные дела сотрудников. Кроме того, назначена судебная экологическая экспертиза, которая установит нанесенный вред или масштаб угрозы от закопанных на Волге 80 тонн тухлой курятины. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Вообще не знаю, что они ищут и чем занимаются»

Обыски прошли на самом мясокомбинате и дома у его руководителя Руслана Хамадишина. Последний в уголовном деле имеет статус свидетеля. Как выяснило «Реальное время», обыски связаны с новым уголовным делом. По предварительным данным, за работу в 2018 году работникам мясокомбината недоплатили 4,4 млн рублей. «Реальное время» связалось с Русланом Хамадишиным и поинтересовалось — что искали у него следователи:

— Вообще не знаю, что они ищут и чем занимаются. О невыплате зарплаты я тоже не владею информацией. Это сотрудники, которые работали до меня. Я руководителем был всего два месяца. Что происходило до этого периода, я даже не в курсе, — заявил нашему изданию Руслан Хамадишин.

30 января в Зеленодольском отделе Следкома по РТ возбудили еще одно дело в отношении неустановленных руководителей «Даль-Камы» по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Сложность в том, что руководители на комбинате менялись (до осени предприятием руководил номинальный директор — водитель учредителя Сергей Мунтаниол, но 20 сентября 2018 года суд назначил исполнять обязанности директора Руслана Хамадишина), а бухгалтерская информация пропала — ни трудовых договоров, ни данных о начислениях на мясокомбинате не нашли. Изъяли только личные дела сотрудников. Теперь каждого из них предстоит опросить. Потерпевших просят обращаться в Зеленодольский отдел Следкома (Зеленодольск, ул. Рогачева, д. 9).

30 января в Зеленодольском отделе Следкома по РТ возбудили еще одно дело в отношении неустановленных руководителей «Даль-Камы» по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Фото souzholod.ru



По данным «Реального времени», отсутствие бухгалтерской документации Хамадишин объяснил силовикам просто — отдал все конкурсному управляющему. Однако управляющий разводит руками — таких документов не отдавали:

— Документы не переданы, эта информация не соответствует действительности. Мы даже судимся с приставами, подали иск об их бездействии, потому что до сих пор не можем получить первичные документы ЗПМК «Даль-Кама». Единственное, что Хамадишин передал в электронном виде, — это некоторые оборотно-сальдовые ведомости по счетам и справку с табличкой о задолженности по зарплате за пять месяцев 2018 года, и все. Это те документы, которые есть в базе 1С, и их можно легко распечатать любому человеку, у которого есть доступ к базе. Но это не первичные документы, которые в оригинале должны храниться у руководителя, то есть это не те документы, которые ищут следователи, — пояснила «Реальному времени» конкурсный управляющий «Даль-Камы» Елена Латыпова.

В то же время нашлись некие свидетели, утверждающие, что жесткие диски компьютеров в бухгалтерии были изъяты самим руководством предприятия еще летом 2018-го.

Работники «Даль-Камы» пять месяцев жили без зарплаты

Также следствие проверяет, была ли возможность у компании расплатиться с рабочими. Для этого изучается движение средств по счетам, сделки с контрагентами.

Судя по данным «конкурсника», долг «ЗМПК «Даль-Кама» перед кредиторами, включая неустойки и штрафы, — 876,1 млн рублей. В эту сумму входит и задолженность по зарплате и выходным пособиям 38 работникам предприятия — 4,4 млн рублей.

По информации из картотеки Зеледольского городского суда, в прошлом году с «Даль-Камой» из-за невыплаты зарплаты судились четыре десятка человек. Почти все иски удовлетворены, лишь один еще в производстве. Так, Швыдченко И.Р., работавшая на комбинате в должности уборщика помещений, требовала выплатить ее заработок с февраля по май в размере 53 320 рублей. На момент увольнения руководство предприятия не рассчиталось с ней за указанный период работы. Экономист «Даль-Камы» Елькина Т.Н. обратилась в суд в октябре и потребовала вернуть ей невыплаченные с марта 39 910 рублей. Водителю погрузчика Тяжкоробову К.С. руководители ЗПМК не платили с февраля по май и остались должны 64 656 рублей. И таких дел еще более трех десятков.

15 февраля было возбуждено еще одно дело в отношении неустановленных лиц на «Даль-Каме». Речь о тоннах сгнившей курятины, которая была закопана в водоохранной зоне Волги. Фото Васили Ширшовой

«Будут приниматься меры к органам государственного контроля, которые раньше выезжали на комбинат»

Напомним, что 15 февраля было возбуждено еще одно дело в отношении неустановленных лиц на «Даль-Каме», которых подозревают в нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Речь о тоннах сгнившей курятины, которая была закопана в водоохранной зоне Волги. За несколько дней расследования подозреваемых в деле не появилось. «Назначена судебная экологическая экспертиза. Ее цель — установить нанесенный вред или масштаб угрозы», — комментирует ситуацию руководитель следственного отдела по городу Зеленодольск Алексей Парамонов.

Позиция руководства «Даль-Камы» — разрешение чиновников на утилизацию было, а сами мы, мол, не специалисты. На бумаге же следователи обнаружили только предписание по утилизации в адрес «Даль-Камы». Версия о сжигании пока не подтверждается: такой объем должен был гореть несколько дней — так было, когда при угрозе распространения птичьего гриппа в Татарстане сжигали продукцию птицефабрик.

Как удалось выяснить «Реальному времени», недавно «Даль-Каму» проверила и Казанская межрайонная природоохранная прокуратура. В отличие от других надзорных служб (Россельхознадзора, Росприроднадзора и Минэкологии РТ) проверяющие все-таки нашли признаки нарушения правил обращения с экологически опасными отходами:

— Проверка по «Даль-Каме» продолжается, — подтвердил «Реальному времени» и.о. Казанского межрайонного природоохранного прокурора Ильнур Нафиков. — Еще будут приниматься меры к органам государственного контроля, которые раньше выезжали на комбинат. А в настоящее время мы направили в Следственный комитет материал для возбуждения уголовного дела по ч. 1 статьи 247 УК РФ, и сейчас СК дело возбудил.

По версии следствия, с июня 2016 года по август 2017 года Мунтаниол как руководитель «Даль-Камы», находясь в сговоре с учредителем фирмы, представил в налоговый орган уточненную декларацию о возмещении налога на добавленную стоимость. Фото imgrumweb.com

Параллельно расследуется и уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении прежнего руководителя «Даль-Камы» Сергея Мунтаниола. Прокуратура Татарстана на прошлой неделе утвердила обвинительное заключение, а на этой неделе дело ушло в Зеленодольский городской суд.

По версии следствия, с июня 2016 года по август 2017 года Мунтаниол как руководитель «Даль-Камы», находясь в сговоре с учредителем фирмы, представил в налоговый орган уточненную декларацию о возмещении налога на добавленную стоимость с заведомо ложными сведениями о якобы имевших место сделках с контрагентами. Ущерб федеральному бюджету составил 5,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Обвиняемый частично признал свою вину, на данный момент он под домашним арестом. Второй соучастник скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Вероятно, речь об учредителе предприятия Гоче Кварацхелия, который, по данным сотрудников «Даль-Камы», в прошлом году сбежал в Грузию, опасаясь уголовного преследования.

Кварацхелия — в прошлом известный татарстанский бизнесмен-миллиардер, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировал «Даль-Каму» в сентябре 2004 года. Изначально уставный капитал компании составлял стандартные 10 тыс. рублей, но в апреле 2016-го его размер вырос до 148 млн рублей. Заявление о признании зеленодольского мясоперерабатывающего комбината банкротом в июле 2018 года подало чувашское ООО «Торговый дом «Юрма». По данным конкурсного управляющего, сумма основного долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней и иных финансовых санкций) у «Даль-Камы» составляет 871,7 млн рублей. За период наблюдения ни копейки долга погашено не было, между тем в Арбитражный суд продолжают поступать новые заявления о включении в реестр требований кредиторов.

Василя Ширшова, Ирина Плотникова, Инна Серова