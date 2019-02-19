Не спеть Альфреда: почему казанская опера расторгла контракт с Хачатуром Бадаляном

Приглашенный московский тенор покинул Шаляпинский фестиваль

Фото: республика21век.рф

Проходящий сейчас в Казани на сцене ТАГТ им. М. Джалиля Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина несколько омрачен выяснением отношений между театром и солистом «Новой оперы» Хачатуром Бадаляном, с агентством которого театр расторг контракт. Эмоции в этой истории зашкаливают, «Реальное время», выслушав обе стороны, постаралось разобраться в ситуации.

После «Мадам Баттерфляй»

В фестивальной афише стоял спектакль Михаила Панджавидзе «Мадам Баттерфляй», он прошел 4 февраля. Партию Пинкертона в нем был приглашен исполнить солист московского театра «Новая опера» Хачатур Бадалян. Певец был пригашен впервые и на Шаляпинский, и вообще на сцену казанской оперы.

Кроме партии Пинкертона, Бадалян должен был исполнить партию Альфреда в «Травиате» Верди и принять участие в кульминации фестиваля — двух гала-концертах. Но не случилось. Театр принял решение не продолжать сотрудничество с солистом, о чем было уведомлено агентство «Премьер», представляющее интересы певца. Ситуация печальная, но ординарная — бывает, что театр отказывается от сотрудничества с тем или иным исполнителем.

Конечно, это сильно ударяет и по человеческому, и по творческому самолюбию артистов, но такова уж их планида. Актер — профессия зависимая. «Умей нести свой крест и веруй», — устами Нины Заречной в «Чайке» верно говорил Чехов. Пожалуй, только у немногих вокалистов, которые гастролируют по свету, нет в биографии таких печальных историй.

Кроме партии Пинкертона, Бадалян должен был исполнить партию Альфреда в «Травиате» Верди. Фото vk.com/kazan_opera



«У меня была похожая история в одном из итальянских театров. Я готовил главную партию, дирижер был мной очень доволен, но вот приехал режиссер и сказал, что в этом образе он видит двухметрового красавца. А я не такой. С партии меня сняли, пришлось уехать. А что делать? У режиссера есть своя концепция спектакля, и ее надо уважать. Но потом я пел на сцене этого театра еще много раз, сохранив с ними хорошие отношения», — рассказывает один из участников нынешнего Шапяпинского фестиваля.

Хачатур Бадалян так прокомментировал «Реальному времени» ситуацию: «Со мной в казанской опере расторгли контракт, хотя я должен был петь еще Альфреда в «Травиате» и участвовать в двух гала-концертах. О расторжении контракта было уведомлено мое агентство. В агентстве «Премьер» мне сказали, что контракт расторгнут из-за моего невысокого роста. На спектакле «Мадам Баттерфляй» костюм, в котором я выступал, был мне не по росту, его ушивали на несколько размеров, но все равно он был мне велик, это видно на видеозаписи спектакля. Свой костюм из «Новой оперы» я привезти не мог, у нас там другая концепция спектакля, она не совпадает с казанской».

Естественно, что певец обижен на театр, и по-человечески его можно понять. Но у театра тоже есть свои соображения.

А что по закону?

В Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля предоставили «Реальному времени» копию письма, которое было отправлено в ООО «Арт-агентство «Премьер» на имя генерального директора Ирины Комаровой. Вот выдержка из этого документа: «Государственное бюджетное учреждение «Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля», именуемое далее «Заказчик», и ООО «Арт-агентство «Премьер», именуемое далее «Исполнитель», заключили контракт №12 на обеспечение участия Бадаляна Хачатура в качестве солиста оперы в спектаклях «Мадам Баттерфляй» (партия Пинкертона), «Травиата» (партия Альфреда Жермона), а также в двух гала-концертах в рамках XXXVII Международного оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина (далее — Контракт).

В соответствии с п. 8.7 Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В связи с этим и на основании п. 1 ст. 782 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 закона № 44-ФЗ, п. 8.7 Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта». Письмо подписано директором оперного театра Рауфалем Мухаметзяновым.

В театре оперы и балета предоставили копию письма, которое было отправлено в ООО «Арт-агентство «Премьер». Фото Максима Платонова

Это — официальная позиция театра, и в письме нет ни малейшего намека на какие-либо физические данные солиста.

Вот как прокомментировала изданию эту ситуацию начальник отдела кадров театра Арина Смирнова: «Наши отношения с агентством регулируются законом о госзакупках №44-ФЗ, согласно ему односторонний отказ от исполнения контракта возможен по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Контрактом это условие предусмотрено (п. 8.7 Контракта: «Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством»).

Пунктом 1 статьи 782 ГК РФ предусмотрено право Заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Таким образом, театр вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке независимо от обстоятельств надлежащего либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту. Расторгнуть без объяснения причин».

Как пояснила Арина Смирнова, театр возмещает все документально подтвержденные расходы (билеты, оплата гостиницы), которые понес солист. Также подлежит оплате счет на аванс в полном объеме, который выставлен агентством.

По мнению солиста Большого театра и казанской оперы Михаила Казакова, ситуация носит производственный характер. Фото vk.com

«От услуг солистов иногда отказываются»

По мнению солиста Большого театра и казанской оперы Михаила Казакова, ситуация носит производственный характер. «Она абсолютно не имеет отношения к оценке Хачатура Бадаляна и как человека, и как артиста. Он прекрасный вокалист. Но в каждом театре есть свои творческие аспекты, есть замысел режиссера в отношении спектакля, и мы должны его учитывать. Театр не счел возможным дальнейшее выступление Бадаляна на фестивале, это не ущемление его прав, это рабочий момент. Например, у нас была замена одного из исполнителей на «Борисе Годунове» в этом году, на репетиции выяснилось, что он не соответствует замыслу режиссера. Ему заплатили за репетицию и пригласили другого солиста. Трагедии ни для кого не было. Были замены и во время репетиций «Царской невесты», и это тоже рабочий момент, который случается в любом театре. Все предугадать нельзя, многие аспекты выясняются в процессе работы. Театр — живой организм, а наша работа — она субъективная», — пояснил Михаил Казаков «Реальному времени».

«Приехал в театр, не получил партию по каким-то обстоятельствам, это бывает. Ну такая профессия у нас. Мне кажется, то, что сейчас муссируется в прессе, — это все же не стоящая внимания история, рабочий момент, случающийся в любом театре», — так прокомментировал ситуацию изданию Андрей Валентий, солист Большого театра Республики Беларусь.

Сомнений в том, что Хачатур Бадалян — хороший вокалист, нет ни у кого. Но вот в этом году его сотрудничество с казанской оперой не случилось. Очень жаль, но бывает. На этом ни его творческая жизнь, ни история Шаляпинских фестивалей не заканчивается. Возможны и новые приглашения в Казань, и новые совместные проекты. Не стоит только поддаваться излишним эмоциям, они не самый лучший советчик.